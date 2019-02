Dominik Paris vince l’oro in Super G nel Mondiale di Sci

LIVE Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 in DIRETTA : Dominik Paris sogna la vittoria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si apre la rassegna iridata anche per gli uomini. Nella località scandinava andrà in scena la prima battaglia per le medaglie e si preannuncia grande spettacolo, la gara dovrebbe essere molto aperta e con tanti pretendenti al podio: ne vedremo davvero delle belle su un pendio impegnativo che metterà a dura prova tutti gli sciatori e che ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Italia verso il superG - Dominik Paris : “Pista bella - spero di partire in cima”. Innerhofer : “Neve veloce” : Giornata di vigilia per l’Italia in vista del superG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, gli azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) nella gara che aprirà la rassegna iridata anche per gli uomini. I ragazzi sono galvanizzati dall’argento conquistato da Sofia Goggia e il morale è molto elevato, il nostro quartetto si presenterà al cancelletto di partenza con grandi motivazioni: Dominik Paris è reduce dalle vittorie in ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta - ma sono pronto” : Dominik Paris, dopo la seconda prova sulla Kandahar di Garmisch-partenkirchen in cui è giunto al secondo posto, si ritiene soddisfatto di quanto fatto vedere sulle nevi tedesche. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della FISI dal ventinovenne di Merano: “Ho provato un po’ le linee, la neve è cambiata rispetto a ieri. Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta, dove ho fatto un ...

Sci alpino - Vincent Kriechmayr è il più veloce nella seconda prova della discesa di Garmisch - ma Dominik Paris impressiona : Dopo il miglior tempo di Aleksander Aamodt Kilde nella prima prova di ieri oggi è stato l’austriaco Vincent Kriechmayr ad aver fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova della discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo 2019, che si disputerà nella giornata di domani (alle ore 11.30). Il campione nato a Granastetten ha chiuso il suo impegno sulla Kandahar coon il tempo complessivo di 1:57.76 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris e Sofia Goggia - due campioni assoluti : L’Italia dello sci alpino ha due grandi campioni. Dominik Paris e Sofia Goggia sono i protagonisti del lungo fine settimana di Coppa del Mondo, diviso tra Kitzbuehel e Garmisch. Su due piste storiche gli azzurri sono stati capaci di prestazioni incredibili e che veramente fanno sognare in vista degli ormai imminenti Mondiali di Are. La Streif è ormai la seconda casa di Dominik Paris. Quarta vittoria in carriera per l’altoatesino a ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Peccato per l’errore sul piano ma mi sento forte e mi diverto a gareggiare” : Oggi l’appuntamento sulla Streif ha sorriso al tedesco Josef Ferstl. Il tedesco, partito per primo, ha vinto il superG sulle nevi austriache, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, con un vantaggio di 8 centesimi su Johan Clarey e 10 sul nostro Dominik Paris che anche oggi si è confermato tra i più forti su questo tracciato, dando seguito a quanto già visto. L’altoatesino ha pagato dazio per un errore nella parte ...

Sci - SuperG Kitzbuhel : Dominik Paris sul podio. Vittoria per Ferstl : Kitzbuhel - Arriva un altro podio per Dominik Paris . Dopo la Vittoria nella discesa libera , l'azzurro conquista il terzo posto nel SuperG di Kitzbuhel . Una gara spettacolare, quella che chiude il ...

Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris colpisce ancora! Terzo posto prezioso. Vittoria di Ferstl - Innerhofer nella top10 : Vittoria a sorpresa nel SuperG di Kitzbuehel. A salire sul gradino più alto del podio è il tedesco Josef Ferstl, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, centrando il secondo successo in carriera dopo quello sempre in SuperGigante in Val Gardena nel 2017. Al secondo posto il francese Johan Clarey, distanziato di soli otto centesimi dal tedesco. Sul podio, però, ancora una volta ci sale un eccezionale Dominik Paris, che conferma il suo ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : nuova occasione per Dominik Paris e Innerhofer : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Si chiude il lungo fine settimana sulla Streif ma, per una volta, non c’è lo slalom la domenica. Per le bizze del meteo, infatti, gli organizzatori hanno spostato il SuperG nella giornata conclusiva e quindi oggi, alle ore 13.30 gli atleti saranno impegnati nella seconda gara veloce del weekend. Dopo lo storico ...

Dominik Paris è grande. Ora deve diventare grandissimo : Dominik Paris, già oggi, va considerato come uno dei più grandi sciatori italiani di tutti i tempi. I numeri d’altronde non mentono: nella classifica nazionale relativa alle vittorie in Coppa del Mondo, l’altoatesino è salito al quarto posto affiancando Piero Gros a quota 12 e portandosi a -1 da Kristian Ghedina. Inarrivabile resta Alberto Tomba a 50, mentre in seconda piazza si trova un altro mito come Gustavo Thoeni con 24. Il ...

Dominik Paris conquista la discesa di Kitzbühel. L'editoriale di Giovanni Bruno : Ecco che torna il tifo Azzurro e non può che essere così. Si continua con il magico momento di Dominik Paris, un nome " una garanzia. Il cancelletto della Streif si apre e la terribile pista, l'...

Sci alpino - Dominik Paris al settimo cielo : “sono senza parole - non pensavo di vincere” : Dominik Paris ha vinto oggi sulla pista Streif, la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel per lo sciatore azzurro “Non mi aspettavo di vincere, ma ci ho provato e ci sono riuscito. Ora sono senza parole”. Dominik Paris è al settimo cielo dopo l’ennesimo exploit della sua carriera sulla pista Streif. Per l’azzurro è arrivata la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel, la terza in discesa. “Era molto difficile ...

Lo sciatore italiano Dominik Paris ha vinto la discesa libera di coppa del mondo - a Kitzbühel : Dominik Paris ha vinto la prova di discesa libera sulla pista di Kitzbühel, in Austria, una delle gare più difficili e prestigiose della coppa del mondo di sci alpino. Paris, che ha 29 anni, ha vinto con il tempo di 1,56,82

Capolavoro di Dominik Paris : incredibile poker sulla Streif - : Dominik Paris di nuovo superlativo a Kitzbuhel: il discesista azzurro ha conquistato l a leggendaria pista Streif per la quarta volta in carriera dopo i successi del 2013 e del 2017 e nel SuperG nel ...