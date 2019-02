Con più formazione | la tecnologia non è una minaccia

Sanremo 2019 - il punto più basso di Bisio Con la Hunzicker : spunta la canzoncina sulla "lega" : L'ennesima gag imbarazzante a Sanremo ha visto come protagonisti Claudio Bisio e, al telefono, Michelle Hunzicker. La conduttrice dello scorso anno era attesa tra gli ospiti della seconda puntata, ma all'Ariston arriva solo la sua voce al telefono. Racconta di essere malata, costretta a casa in pigi

Google Con TensorFlow blocca 100 milioni di messaggi spam in più ogni giorno : Google comunica i risultati della sua battaglia contro lo spam con TensorFlow: oltre 100 milioni di messaggi individuati in più ogni giorno. L'articolo Google con TensorFlow blocca 100 milioni di messaggi spam in più ogni giorno proviene da TuttoAndroid.

Nokia lancia due nuovi modelli Nokia 5.1 Plus Con più memoria : HMD Global, la società finlandese che sviluppa dispositivi mobili con il marchio Nokia, ha annunciato oggi che nei prossimi giorni saranno lanciate sul mercato due nuove versioni di Nokia 5.1 Plus. I nuovi smartphone Nokia 5.1 Plus saranno dotati di più memoria rispetto al modello originale. L'articolo Nokia lancia due nuovi modelli Nokia 5.1 Plus con più memoria proviene da TuttoAndroid.

Naoki Yoshida vuole un Final Fantasy Con più "fantasy" e meno macchine : Naoki Yoshida è il director nonché producer di Final Fantasy XIV e in occasione del Paris Fan Festival ha detto la sua su come vorrebbe evolversi la celebre saga RPG nipponica.Ebbene come riporta Siliconera, Yoshida per il futuro di Final Fantasy innanzitutto non immagina un nuovo MMO, in quanto Final Fantasy XIV sta andando bene. Per quanto riguarda i capitoli della saga non votati all'online, a Yoshida piacerebbe vedere un Final Fantasy con ...

Foligno - in quattro anni +20% di turisti. Patriarchi : "Con i fondi europei città più bella" : Il riferimento va alle diverse manifestazioni in programma nel corso dell'anno anche di respiro nazionale come la Festa di scienza e filosofia e la Giostra della Quintana. Offerta turistica che si ...

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo parla dei genitori che non ci sono più : "E' una prova molto tosta ma la sto attraversando Con tanto amore" : E' sbocciata l'amicizia tra Marina La Rosa e Jo Squillo, due tra le concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset.Guardando le immagini del daytime andato in onda oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, l'ex concorrente del primo Grande Fratello della storia e la cantante e conduttrice di Class TV Moda trascorrono molto tempo insieme. Jo Squillo, arrivata sull'Isola con ...

Sanremo 2019 - Bisio : “Salvini? Lo Conosco - è spiritosissimo. C’è chi è più realista del re” : “Salvini lo conosco, è spiritosissimo. L’ho conosciuto una sera a Porta a Porta, parecchi anni fa, era appena uscito ‘Benvenuti al Sud’. Disse che era un fan di quel film, rise tantissimo. Fu una serata piacevolissima, tra l’altro lo ringrazio che ci ha lanciato il film. Ci sono altri più realisti del re e lasciamoli fare”. Così Claudio Bisio in conferenza stampa all’Ariston risponde a una domanda sul vicepresidente del ...

Pensione - le province Con più domande per quota 100 : in testa L’Aquila e le città siciliane : Da alcuni giorni è possibile presentare richiesta per aderire alla quota 100 e andare così in Pensione in anticipo. Quali sono le province in cui sono state presentate più domande? Lo rileva uno studio condotto da Gpf con cui si mette in rapporto il numero delle richieste con il numero delle persone che possono accedere alla misura in ogni provincia.Continua a leggere

Fabiola Sciabbarrasi - seConda moglie Pino Daniele/ "Da Claudio Baglioni il dono più grande..." - Sanremo 2019 - : Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie Pino Daniele: il ringraziamento a Claudio Baglioni per il Premio alla Carriera di Sanremo 2019. "Il dono più grande..."

Il cervello delle donne è più giovane. Lo Conferma uno studio : Con l'intento di chiarire in particolar modo il motivo per cui le donne hanno maggiori probabilità di rimanere mentalmente forti anche ad una certa età, alcuni ricercatori dell'Università di Washington a St.Louis hanno condotto uno studio dal quale è emerso che il cervello del sesso femminile è biologicamente più giovane di tre anni rispetto a quello maschile. Questa analisi potrebbe aiutare a comprendere in maniera più approfondita la natura di ...

Cambiamenti climatici : in Australia Condizioni meteo estreme sempre più gravi e frequenti : “Un nuovo modello guidato dai Cambiamenti climatici” è rappresentato dall’aumento della gravità e della frequenza delle condizioni meteo estreme in Australia nel 2018: lo ha rilevato il rapporto Weather Gone Wild, redatto dal gruppo ambientale Climate Council, e pubblicato oggi. “Stiamo vivendo i Cambiamenti climatici proprio ora in tutta l’Australia, dalle inondazioni a Townsville agli incendi nello stato di ...

Non più problematiche le foto notturne Con lo Xiaomi Mi 8 Lite - novità in arrivo : Un miglioramento continuo il processo di invecchiamento subito dallo Xiaomi Mi 8 Lite, il più piccolo ed anche il meno costoso dell'attuale line-up top di gamma dell'OEM cinese. Stando a quanto annunciato su Weibo da Wang Chuan, co-fondatore della società, anche questo device si accinga a ricevere l'aggiornamento che porterà in dote la modalità fotocamera 'Super Night Scene', chiamata ad ottimizzare in maniera più che decisiva la qualità degli ...

Sanremo 2019 - autocritica dei Conduttori. Bisio : "Chiedo agli autori di lasciarci più a briglia sciolta" : Non nascondiamoci dietro a un dito: la prima serata del Festival di Sanremo è stata macchinosa e - Molendini dixit - "ingolfata da un concorso smisurato". Virginia Raffaele è stata definita "imbalsamata": "Dobbiamo incastrarci bene. Ho studiato Claudio Bisio inteso come attore, anche per capire come cercare un incastro. Non si è mai pronti a questo palco, cercherò di 'sbalzamarmi' stasera. Spero di prenderci la mano. Ci si avvicina passo ...

Andrea Illy - così vogliamo restare la marca di caffé più 'globale' - Italia EConomia n. 6 del 06 febbraio 2019 : Il presidente del gruppo preannuncia molte novità per il 2019, dal lancio delle capsule compatibili in partnership con Jab ai nuovi negozi monomarca in giro per il mondo.