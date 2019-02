Cantone | Non mi dimetto da presidente dell' Anac

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La decisione di andarsene sembrava essere arrivata ieri. O forse no. La scelta di Raffaeledi lasciare il posto diall', l'Autorità Nazionale anticorruzione, trapelata in serata, sembrava, infatti, essere certa. Almeno secondo quanto riportato dal Corrierea Seraaveva dichiarato: "Mi sono sentito sopportarto e siccome non sono un uomo per tutte le stagioni ho meditato a lungo e poi ho capito che era venuto il momento di tornare a fare il mio mestiere". E cioè il magistrato, indicando la richiesta di voler tornare a lavorare in tre uffici "piccoli". Perugia, Torre Annunziata e Frosinone.La smentitaMa questa mattina, in una nota, è stato ilstesso a smentire le voci di un suo allontanamento imminente, dichiarando: "Non ho alcuna intenzione di dimettermi da"., infatti, spiegando la genesi'equivoco, avrebbe ...