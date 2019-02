Wanda Nara in difesa di Icardi | “Tu non abbandoni la barca”

Wanda Nara su Icardi : "Ci sono capitani che abbandonano la nave - poi ci sei tu..." : L'Inter, Luciano Spalletti e i suoi tifosi non stanno vivendo un buon momento. Con loro, naturalmente, anche il capitano Mauro Icardi che non segna da sei giornate di campionato e che non riesce a ...

Inter - Wanda Nara difende Icardi : “Il capitano non abbandona la nave” : Inter Wanda Nara – Mauro Icardi-Wanda Nara ormai è telenovela. Dopo la pesante sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna Mauro Icardi ha risposto in maniera piccata attraverso il proprio profilo Instagram ai fischi di San Siro: “Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. I fischi li avevo già sentiti in questo […] L'articolo Inter, Wanda Nara difende Icardi: “Il capitano non abbandona la nave” ...

Wanda Nara difende Icardi su Twitter : 'Un capitano che combatte finché non torna a galla' : Dopo le tante critiche ricevute in seguito alla sconfitta contro il Bologna a San Siro, scende in campo Wanda Nara , che sui social difende Mauro Icardi . La compagna e agente del numero 9 nerazzurro ...

Inter - Wanda Nara mette in chiaro : “Icardi non abbandona la nave” : Non è un buon momento con l’attaccante Mauro Icardi, l’argentino deve fare i conti con qualche critica di troppo, inoltre il rendimento delle ultime partite è stato al di sotto delle aspettative con la questione del rinnovo che sembra averlo condizionato. Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter difende Icardi su Twitter: “Ci sono capitani che quando arrivano le vittorie si fanno vedere con ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi non è un capitano che abbandona la nave' : MILANO - Ci sono capitani e...capitani. Per Wanda Nara il marito Mauro Icardi è uno di quelli da prendere come esempio, uno di quelli che non smette di lottare, che non si nasconde e che ci mette la ...

Crisi Inter - Paolo Bonolis si scaglia contro Wanda Nara - : Il popolare conduttore televisivo Paolo Bonolis , tifoso vip dell'Inter, ai microfoni di RMC Sport ha attaccato duramente Wanda Nara , che indica come una delle cause della Crisi che sta attraversando la squadra nerazzurra in questo primo scorcio di 2019. 'I problemi sono arrivati ad un certo ...

Icardi litiga con i tifosi dell’Inter - sui social spunta il tweet di Wanda Nara : “ci sono capitani che…” : La moglie-agente del capitano dell’Inter è intervenuta per difendere il marito dopo le polemiche nate con i tifosi nerazzurri Non poteva mancare l’intervento di Wanda Nara nella diatriba nata tra Mauro Icardi e i tifosi dell’Inter, indispettiti dalle frasi del capitano nerazzurro dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino aveva minimizzato i fischi di San ...

Inter - Paolo Bonolis al veleno : "Bisognava vendere Wanda Nara" : Paolo Bonolis Interviene ai microfoni di RMC Sport e commenta così il momento della sua amata Inter: ' Sono periodi di difficoltà che ci possono essere in stagione. È stato fatto un mercato importante, credo che siano mancati un paio di elementi ...

Inter - Bonolis : 'Vendere Wanda Nara per risolvere i problemi. Manca Rafinha' : Paolo Bonolis , conduttore tv e tifoso dell' Inter, parla a RMC Sport del momento nerazzurro: 'Sono periodi di difficoltà che ci possono essere in stagione. L'Inter ha faTto un mercato importante, credo che siano Mancati un paio di elementi fondamentali su cui ...

Icardi - la sorella furiosa dopo C'è posta per te : pesanti accuse su Wanda Nara - ecco come l'ha definita : FUNWEEK.IT - A C'è posta per te Icardi e Wanda Nara hanno reso felice una giovane di 23 anni che da quando ha perso la mamma due anni fa, si è occupata del padre e dei fratelli. Il calciatore dell'...

Wanda Nara - il duro attacco della sorella di Mauro Icardi : “Della famiglia non te ne frega niente - pensi solo ai soldi” : Dopo la partecipazione di Wanda Nara e Mauro Icardi a C’è Posta Per Te, il programma di Canale 5 con Maria De Filippi, Ivana Icardi, la sorella dell’attaccante dell’Inter, ha lanciato un duro attacco alla moglie e manager del fratello: “Mamma mia…lì dovrebbero essere seduti i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare in testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e ...

Wanda Nara e Mauro Icardi a C'è posta per te - la frecciatina : «Troverai un ragazzo ma non il mio» : Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati ospiti da Maria De Filippi a C'è posta per te per fare una sorpresa a Serena, una 23enne che dopo la morte della madre ha messo da parte la sua vita per pensare ai ...

Wanda Nara nel mirino della cognata Ivana : penserebbe soltanto al denaro : C'è aria di tensione nella famiglia Icardi. Dopo aver seguito la puntata di ieri sera di "C'è Posta per Te", durante la quale l'attaccante dell'Inter è stato ospite di Maria De Filippi insieme alla moglie Wanda Nara per fare una sorpresa a Serena, la sorella del capitano nerazzurro si è scagliata contro la cognata. La celebre coppia è approdata negli studi Mediaset per regalare un momento di gioia a Serena, una ragazza che, da quando ha perso la ...

Wanda Nara - cinque curiosità sulla moglie-procuratrice di Mauro Icardi : Wanda Nara nasce a Buenos Aires nel 1986 ed approda sui rotocalchi italiani nel 2008 quando si sposa col calciatore Maxi Lopez. Il matrimonio regala alla coppia tre figli, i due però divorzieranno nel 2013. Separazione tra Wanda e Maxi che diventa famosa anche perchè la Nara si fidanza con un amico del marito, Icardi, con il quale i due passavano spesso le vacanze. Nel 2014 si sposano ed hanno due figli. Successivamente Wanda Nara diventa ...