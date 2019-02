ilfogliettone

: Sfila Pierre Davis, prima stilista apertamente transgender - - ilfogliettone : Sfila Pierre Davis, prima stilista apertamente transgender - -

(Di martedì 5 febbraio 2019) La diversità sale in passerella a New York con lata di. Durante la settimana dedicata alla moda maschile ha debuttato il marchio No Sesso che la stessadefinisce "un brand artigianale divertente e pieno di fantasiala"."E' stato grandioso, è un marchio unisex ma anche menswear, sono onesta, è stato un grandissimo onorere a New York" raccontaoriginaria di Los Angeles.La sua è più di una linea di abbigliamento è una filosofia di vita, vuole far capire al mondo che non tutto ruota attorno alle definizioni marcate. Per lei è importante garantire che "le persone di ogni identità abbiano una possibilità, a prescindere dal genere". Gli abiti che propone sono provocatori e colorati, con geometrie ardite e materiali diversi che si mescolano in un grande carosello.irp