Roma,sagoma Salvini con felpa e pistole

Nuova performance provocatoria dello street artist Sirante,già autore adi altre opere dedicate ai politici. Unadi cartone raffigurante il ministro dell'Interno Matteocon ladella Polizia è stata trovata stamane a Piazza Vittorio, al centro di. Accanto una scatola con dellefinte e una scritta:"Norme di comportamento in caso di emergenza. Si rende noto a tutti gli utenti che ogni abuso verrà giustificato e premiato. Non siamo in grado di garantire la tua sicurezza. Proteggiti".(Di martedì 5 febbraio 2019)