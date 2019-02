Per la prima volta al mondo una mano robotica dotata di sensibilità è stata impiantata in

La prima mano robotica impiantata Per tutta la vita : Una mano robotica impiantata permanentemente e utilizzabile nella vita quotidiana. Una vera e propria rivoluzione nel mondo della chirurgia robotica. A riuscire nell’impresa è stato un team di ricercatori internazionale, che ha eseguito per la prima volta al mondo l’intervento su una donna svedese di 45 anni, a cui era stata amputata la mano destra nel 2002. La mano robotica è stata realizzata grazie al progetto europeo DeTop, ...

Anticipazioni Sanremo prima puntata - programma e suPerospiti : arriva Bocelli : Si accendono i riflettori sul Festival di Sanremo 2019: stasera 5 febbraio verrà trasmessa la prima delle cinque puntate in diretta televisiva. Al timone di questa 69esima edizione troveremo il capitano Claudio Baglioni che quest'anno sarà affiancato dalla nuova coppia composta da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La prima ormai si può dire che sia una vera e propria veterana del Festival, dato che in passato lo ha già condotto con Carlo Conti ...

MANUEL BORTUZZO - NUOTATORE SPARATO Per ERRORE?/ Ultime notizie - il padre : 'Ci eravamo messaggiati poco prima..' : MANUEL BORTUZZO non muove le gambe: condizioni salute dopo gli spari a Roma nel quartiere Axa. 20enne NUOTATORE colpito per errore, tradito da cappellino?

Di Maio celebra la prima card del reddito con una frase di Einstein. Che - Però - non è di Einstein : Luigi Di Maio esulta su Facebook per la prima card del reddito cittadinanza. "Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo", ha scritto il vicepremier attribuendo la frase ad Albert Einstein. Ma, poco dopo, in rete qualcuno fa notare che la citazione non è del celebre scienziato.Paolo Attivissimo, giornalista e noto smascheratore di bufale, ha fatto notare che la frase non è stata pronunciata da ...

Concorsi Per primari a Ragusa : si comincia da Modica : Concorsi per primari negli ospedali della provincia di Ragusa. Lo annuncia l’Asp 7. Si comincia con la cardiologia dell’ospedale Maggiore di Modica.

Virginia Raffaele - Claudio Baglioni - Claudio Bisio e Anna Foglietta vestiranno così : guarda in anteprima gli abiti Per il Festival di ... : Virginia Raffaele e Anna Foglietta sono sicuramente le più attese sul palco del Festival di Sanremo: si sfideranno in eleganza e in bellezza, oltre che in bravura , naturalmente, . Claudio Baglioni e ...

Anteprima assoluta in terra partenopea Per il tour di Thor - la morte degli Dei : Anteprima assoluta in terra partenopea per il tour di “Thor, la morte degli Dei”, che prenderà il via sabato 23

Di Maio svela la “Numero 1” - prima card Per reddito cittadinanza : reddito di cittadinanza al via: sono stati stati presentati, nell'auditorium Enel a Roma, il sito (www.redditocittadinza.gov.it) e la prima di tre milioni di card. Grande soddisfazione e' stata espressa dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier Luigi Di Maio nell'esibire la misura bandiera del M5S che trova finalmente attuazione. Critici invece l'Inps (per il presidente Tito Boeri "gli effetti di scoraggiamento al lavoro sono rilevanti" ...

Dieta del giorno prima : i segreti Per dimagrire subito : La Dieta del giorno prima aiuta a dimagrire e a depurare l'organismo. Ecco i segreti e cosa mangiare per perdere peso

Futsal - buona la prima Per la nuova Italia di Musti : vittoria contro la Romania : Futsal, alla prima gara ufficiale arriva la prima vittoria per Alessio Musti sulla panchina della Nazionale Italiana buona la prima per la ‘nuova’ Italia. A Piatra Neam, nella partita d’esordio del commissario tecnico Alessio Musti, la nazionale di Futsal passa 2-0 in amichevole contro la Romania, reduce da quattro vittorie consecutive tra cui quella, prestigiosa, contro la Spagna. Nella ripresa, Sergio Romano sblocca il ...

Roma Primavera - tegola Bianda : rottura del crociato. Mercoledì l'oPerazione : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 La Roma Primavera perde un altro calciatore dopo Calafiori e Bouah . Come riportato da Sky Sport, William Bianda ha subito la rottura del crociato del ginocchio destro nella partita giocata sabato pomeriggio contro il Milan . Il francese, acquistato questa estate per 11 milioni di euro dal ...

Sammy Basso - buone notizie Per il ragazzo affetto da progeria - il San Camillo di Roma realizza il primato : Sammy Basso sta bene e l' Ospedale San Camillo di Roma non può che esserne felice, sia per il ragazzo che per il primato raggiunto: per la prima volta al mondo, infatti, è stato operato un cuore invecchiato precocemente . Come tutti sanno, Sammy, noto per le sue apparizioni televisive, è affetto da progeria , una patologia rarissima causa del suo ...