Pensioni flessibili e Q100 | per Boeri è un paradosso | ' Non riforma la Fornero'

Pensioni flessibili - Progetica afferma : con quota 100 assegni più bassi fino al 35% : Ad una settimana dalla partenza della quota 100 e con l'inizio delle discussioni parlamentari sulla conversione del decretone in legge arrivano nuovi dati riguardanti i possibili effetti del pensionamento anticipato rispetto al valore del futuro assegno. L'elaborazione è stata condotta dalla società Progetica per conto dell'inserto "L'economia", ovvero l'allegato in uscita ogni lunedì con il Corriere della Sera. Di particolare interesse per i ...

Pensioni flessibili - per quota 100 superate le 10 mila domande : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 febbraio 2019 vedono proseguire il trend di crescita delle domande di quiescenza anticipata tramite quota 100. Nel frattempo dall'esecutivo arrivano parole di soddisfazione in merito alla legge di bilancio ed ai nuovi provvedimenti di riforma del comparto previdenziale e del welfare, mentre si evidenzia che le misure potrebbero aiutare a sostenere il Pil. Infine, si moltiplicano anche le richieste di ...

Pensioni flessibili - è corsa alla Quota 100 : già inviate 5mila domande : L'elevata attenzione dei lavoratori rispetto alla nuova opzione di pensionamento prevista dalla legge di bilancio 2019 e attuata con la pubblicazione del "decretone" in Gazzetta Ufficiale ha trovato la conferma nei numeri delle domande inoltrate all'Inps. Secondo quanto comunicato dal Presidente del CIV Guglielmo Loy, alle cinque del pomeriggio di ieri si era registrato un flusso molto elevato di persone sia agli sportelli pubblici che al ...

Pensioni flessibili - in poche ore 1000 domande all'Inps per la Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 gennaio 2019 vedono emergere i primi dati in merito alle richieste di pensionamento tramite Quota 100 pervenute all'Inps nella giornata di ieri, dopo la pubblicazione del DL sulla riforma del settore in GU. In poche ore sono infatti giunte all'Istituto pubblico di previdenza oltre 1000 domande di quiescenza. Nel frattempo dai sindacati si esprime soddisfazione per le nuove opzioni di flessibilità in ...

Pensioni flessibili : la Q100 è conveniente dopo un ventennio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime su come determinare la convenienza del pensionamento tramite la quota 100. La scelta individuale e volontaria dei lavoratori si trova infatti a confrontarsi con un assegno più basso rispetto a quello ordinario, sebbene verrà percepito per un periodo più lungo. Nel frattempo proseguono le proteste di coloro che si trovano esclusi o non sufficientemente supportati ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : il DL trova la forma definitiva - opposizione in pressing : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 gennaio 2019 vedono crescere l'attesa dei lavoratori in merito al via libera operativo dei nuovi meccanismi di pensionamento anticipato, a partire dalla Quota 100 per proseguire con APE sociale e opzione donna. Nel frattempo dall'opposizione continuano ad emergere forti critiche alla riforma del sistema previdenziale attuata dall'esecutivo, mentre dalla stampa spuntano analisi preoccupanti sugli importi ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : ecco come funziona il calcolo dell'assegno : Con le nuove Pensioni flessibili tramite la Quota 100 non sarà prevista l'applicazione di alcun taglio al futuro assegno, ma il calcolo legato alla sua maturazione appare comunque centrale nella ...

Pensioni flessibili - l'obiettivo finale resta la Quota 41 per tutti : La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante l'avvio delle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 è attesa a giorni, ma dal Governo continuano ad arrivare prese di posizione sul termine della sperimentazione triennale entro il 2021 e sull'avvio di un meccanismo di prepensionamento indipendente dall'età anagrafica. A ribadire che l'obiettivo finale dell'esecutivo giallo-verde è la Quota 41 per tutti è stato ancora una volta il ...

Pensioni flessibili - pressing per correzione su Quota 100 e RdC : Non accenna a diminuire l'attenzione per il decreto legge sulla riforma del welfare e della previdenza. Nonostante la recente approvazione da parte del Governo giallo verde, il testo resta infatti sotto osservazione da parte dei tecnici della Ragioneria dello Stato. D'altra parte, per poter concludere il procedimento necessario a rendere attuative le nuove disposizioni, serve la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - dubbi sulle misure perché non c'è la quadra sui conti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 gennaio 2019 vedono arrivare una giornata decisiva per la flessibilità previdenziale ed in particolare per l'approvazione del pacchetto di riforma del settore da parte del Governo. Entro la serata di oggi si dovrebbe quindi conoscere il destino della Quota 100, ma anche di altre misure di settore come la proroga dell'APE sociale e di opzione donna. Nel frattempo si continua a discutere di conti ed in ...

Pensioni flessibili quota 100 e Reddito di Cittadinanza - decreto mercoledì o giovedì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 13 gennaio 2019 vedono emergere nuove conferme dal Governo in merito all'approvazione del decreto legge sulla quota 100 e sul Reddito di Cittadinanza entro il prossimo giovedì. Nel frattempo dal Ministro del Lavoro Di Maio arrivano nuove dichiarazioni sul taglio degli assegni dei sindacalisti, mentre dall'opposizione si rilancia la lotta all'impostazione della Manovra. Infine, anche le parti sociali ...

Pensioni flessibili in LdB2019 e Quota 100 - l'esecutivo punta al ricambio generazionale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio Conte in merito al funzionamento della Quota 100. In particolare, il Premier evidenzia l'utilità della misura dal punto di vista della staffetta generazionale. Nel frattempo arrivano nuove prese di posizione anche da parte del Ministro del Lavoro Di Maio sul taglio agli assegni d'oro e sulla Governance dell'Inps, ...

Pensioni flessibili e RdC - per Salvini parte dal 1 aprile - 'Ma non sarà uno scherzo' : Dall'esecutivo arriva una nuova conferma in merito alla volontà di avviare i provvedimenti di tutela previdenziale e di welfare previsti all'interno del decreto sul "pacchetto Pensioni". Secondo quanto affermato dal Vice Premier Matteo Salvini durante un'intervista rilasciata per la RAI, prendersi "sei giorni di tempo in più" non pregiudicherà l'efficacia dell'azione di Governo, perché "stiamo parlando del futuro di milioni di italiani". Ed ...

Pensioni flessibili : per Quota 100 sperimentazione triennale - ma attenzione alle riduzioni : I lavoratori cominciano a fare i conti con le nuove opzioni di flessibilità previdenziale in arrivo nel 2019, mentre si attendono i dettagli definitivi grazie all'approvazione del decreto legge sul cosiddetto "pacchetto Pensioni". Si tratta di un insieme di provvedimenti che trova la propria opzione principale nella cosiddetta Quota 100, una misura alla quale sarà possibile accedere maturando almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. ...