MotoGp – Tra abbracci e strette di mano | Valentino Rossi e Morbidelli protagonisti a

MotoGp – Valentino Rossi - il nuovo ruolo di coach di Gavira e i social : “per me non è interessante postare foto mentre sono in palestra” : La sincerità di Valentino Rossi: dal nuovo ruolo di coach di Idalio Gavira alle sue scelte sui social. Ecco perchè il Dottore non pubblica foto mentre si allena in palestra Valentino Rossi è pronto a tornare finalmente in sella alla sua M1: il Dottore domani tornerà in pista, sul circuito di Sepang, per la prima giornata di test invernali del 2019, a distanza di diversi mesi da quelli dello scorso novembre in Spagna. Prima di approdare in ...

MotoGp – Valentino Rossi crede nella Yamaha e ironizza sull’arrivo degli ‘anta’ : “quest’inverno qualcosa si è mosso - ecco cosa voglio dimostrare” : Valentino Rossi pronto a tornare in pista: il Dottore tra forti motivazioni e importanti cambiamenti all’interno del team Yamaha Domani i piloti della MotoGp tornano finalmente in azione: i campioni della categoria sfrecceranno sul circuito di Sepang per i primi test invernali del 2019, dopo quelli disputati a novembre scorso in Spagna, già in ottica del nuovo Motomondiale. Occhi puntati sulla Yamaha, che solo pochi giorni fa ha ...

MotoGp - Luigi Dall’Igna : “Dovizioso sarà la nostra unica punta e tutti lavoreranno per lui” : Dal 6 all’8 febbraio la classe MotoGP è pronta per esibirsi nella tre giorni di test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. Dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di ...

Test MotoGp Sepang 2019 : si comincia il 6 febbraio! Date - programma - orari e tv. Entrano in scena Valentino Rossi e Dovizioso : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

MotoGp - mamma Stefania : "Per Valentino il decimo solo una distrazione" : Sulla rivalità con lo spagnolo, mamma Stefania taglia corto: " Valentino e Marquez fanno grande la MotoGP e lo sport in generale . Sono solo degli esempi da seguire. Le rivalità fanno parte della ...

MotoGp – Uccio tra importanti rivelazioni e scherzose frecciatine : “Marc e Jorge? Vedrete che andranno d’accordo! E su Valentino Rossi…” : A tutto Uccio Salucci: dal futuro post ritiro di Valentino Rossi alla convivenza in Honda di Marquez e Lorenzo Si è tenuta questa mattina la presentazione dello Sky Racing Team. A margine dell’evento è stato inevitabile parlare di Valentino Rossi, maestro dei giovani ragazzi, tutti italiani, della squadra che cercherà di ottenere ottimi risultati nella stagione 2019 di Moto2 e Moto3. LaPresse/Alessandro La Rocca Non solo Luca Marini ...

MotoGp - Giacomo Agostini : “Mi aspetto scintille tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo” : Siamo ormai all’avvio della nuova stagione della MotoGP, tra presentazioni delle moto e primi test all’orizzonte, ma a tenere banco è solamente un argomento: il rapporto interno in casa Repsol Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Come ha riportato l’edizione online di Marca, ha detto la sua anche Giacomo Agostini, leggenda del Motomondiale con i suoi 15 titoli iridati. Il pilota bergamasco ha analizzato questo “Dream ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

MotoGp – Presentazione Honda - Lorenzo punge subito Yamaha e Ducati : “qui è tutta un’altra cosa” : Le parole di Jorge Lorenzo alla Presentazione della Honda 2019: il maiorchino non risparmia i suoi vecchi team, che frecciatina a Ducati e Yamaha E’ stata svelata la RC213V che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante la stagione 2019 di MotoGp. I due campioni spagnoli sono stati affiancati sul palco di Madrid da Doohan e Crivillè, per celebrare i 25 anni di collaborazione tra Repsol e Honda. Nonostante entrambi i piloti siano ...

MotoGp – Una presentazione insolita per la Honda : l’arrivo di Lorenzo e Marquez tra sorrisi saluti e… fasciature [VIDEO] : sorrisi, saluti e… fasciature: l’arrivo di Mar Marquez e Jorge Lorenzo alla presentazione della Honda 2019 E’ tutto pronto a Madrid per la presentazione della Honda in vista dell’inizio della stagione 2019. Dopo il Mission Winnow Ducati Team, è arrivato il turno del team giapponese di mostrare al mondo intero la moto che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante il Motomondiale 2019. Una presentazione ...

MotoGp - Valentino Rossi tra salti e acrobazie : che spettacolo il Dottore in sella alla sua moto da cross [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti di un allenamento di motocross svolto al Buda MX Park Valentino Rossi ha iniziato ad intensificare il proprio allenamento in vista della nuova stagione di motoGp, pronta a partire tra qualche settimana. La Yamaha infatti presenterà la nuova moto il pRossimo 4 febbraio, prima di scendere in pista a Sepang dal 6 all’8 febbraio per la prima sessione di test ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : oggi l'operazione alla mano sinistra per la frattura dello scafoide : Jorge Lorenzo sarà operato attorno alle 14.40 di oggi a Barcellona dal dottor Xavier Mir , lo aveva già operato alla stessa mano mesi fa, che ridurrà la frattura inserendo un chiodo nello scafoide ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - giallo risolto? Ecco lo ‘strano’ motivo dei controlli in ospedale : Jorge Lorenzo all’ospedale a Peschiera del Garda, possibile infrazione dello scafoide per lo spagnolo: svelato il curioso motivo La notizia di Jorge Lorenzo al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda ha messo in allarme i fan dello spagnolo. Il neo pilota della Honda è stato accompagnato da un uomo e da una donna alla clinica e, stando a quanto dichiarato dal CEO Dorna Ezpeleta, si sarebbe sottoposta a dei controlli ...

MotoGp - Paolo Simoncelli : 'Non sono una persona straordinaria - sono solo un padre disperato' : 'Però sono proprio arrabbiato con Dio perché quella che ci è successa è la cosa più ingiusta del mondo: i figli non dovrebbero mai morire prima dei genitori, è contro natura.' Paolo parla poi della ...