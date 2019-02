L' Eredità | finisce malissimo per Diego? Vado a denunciare | caos al quiz di

L'Eredità - la fan impazzisce per il campione Diego? Finisce in disgrazia : cosa si scopre su di lui : A L'Eredità di Flavio Insinna c'è un campionissimo, uno di quelli che non si vedevano da tempo. Si tratta di Diego Fanzaga, il quale pare essere assolutamente imbattibile. Nato a Milano, vive a Bologna, è laureato in Lettere ed è un giovane insegnante. Giovanissimo, sai laurea campione ormai da pare