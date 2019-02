Esonero Spalletti | Mourinho vuole tornare all’Inter

Spalletti a rischio Esonero? Le indicazioni arrivano da… Pagliuca : Ultime partita veramente negative per l’Inter con il club nerazzurro che rischia seriamente di essere risucchiato fuori dalla zona Champions League. A parlare della crisi dei nerazzurri è l’ex portiere Gianluca Pagliuca. “Devono essere bravi allenatore e giocatori ad uscirne, non si puo’ andare sempre a mille – spiega ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 – A Parma spero riprenda il ...

Esonero Spalletti - il mister rischia molto. Allertato Cambiasso? : Esonero Spalletti, l’Inter ora ha smarrito la strada – Il punto più basso di una stagione iniziata sotto i migliori auspici: ieri a San Siro contro il Bologna l’Inter ha toccato il fondo, perdendo contro una squadra coinvolta in pieno nella lotta per non retrocedere e reduce dal ribaltone in panchina avvenuto la scorsa settimana. […] L'articolo Esonero Spalletti, il mister rischia molto. Allertato Cambiasso? proviene da Serie A News Calcio ...

Inter - due riflessioni sull'eventuale Esonero di Spalletti : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come la società nerazzurra debba valutare con attenzione la possibilità di esonerar Luciano Spalletti. 'La squadra apparsa per lunghi tratti in balia del Bologna è un ...

Inter - Spalletti : 'Esonero? Mi sembra che la squadra mi segua ancora - non mi sento in bilico. Ranocchia...' : A me non cambia nulla nell'economia del lavoro che vado ad affrontare'. Che effetto le hanno fatto i fischi? 'Era già capitato, li ho vissuti durante la mia carriera. Quando si paga il biglietto, è ...

Inter - Luciano Spalletti non teme l’Esonero : “per me non sono a rischio” : Inter, Luciano Spalletti sembra non aver paura dell’esonero dato che la squadra a detta del tecnico sta seguendo le sue direttive “Molti episodi non favorevoli, forziamo qualche situazione e andiamo in difficoltà. Sembra che la squadra mi segua, ci manca qualcosa nella lotta“. sono le parole di Luciano Spalletti dopo che la sua Inter ha perso in casa contro il Bologna. Una sconfitta cocente, accompagnata dai fischi di San ...

#SpallettiOut : i tifosi dell’Inter vogliono l’Esonero del tecnico : Luciano Spalletti traballa dopo la sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna provocata dalla rete di Santander L’hashtag #SpallettiOut sta spopolando sui social in questi minuti, a seguito della sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna. Tale crollo dei nerazzurri va ad acuire un momento no che prosegue dall’inizio del nuovo anno, del quale fa parte anche il flop interno in Coppa Italia contro la Lazio. ...