Coppa Davis 2019 | Italia in 2fascia nel sorteggio del 14 febbraio Guida al nuovo format

Coppa Davis 2019 : definite le 6 teste di serie per le finali di Madrid : definite le sei Nazioni che saranno teste di serie alle finali di Coppa Davis 2019 Sono state decise le 6 nazioni che saranno testa di serie alle finali di Coppa Davis 2019, prima edizione della manifestazione con il nuovo format in programma alla ‘Caja Magica’ di Madrid dal 18 al 24 novembre. Le teste di serie sono le meglio classificate nel ranking per nazioni: Francia, Croazia (finaliste dell’ultima edizione), ...

Coppa Davis 2019 - sorteggio Finali Madrid 2019 : le fasce ed i gironi. Le possibili avversarie dell’Italia : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica a Madrid (Spagna) si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre. Atto conclusivo a cui prenderanno le 12 selezioni che si sono imposte nel turno ...

Coppa Davis – Il 14 febbraio il sorteggio dei gironi della fase finale 2019 : Completato il lotto dei protagonisti delle finali di Coppa Davis 2019: il 14 febbraio il sorteggio Con le 12 squadre vincitrici della fase di qualificazione, andata in scena venerdì e sabato, si è completato il lotto dei protagonisti delle Finali di Coppa Davis 2019 (prima edizione della manifestazione con il nuovo format), in programma alla “Caja Magica” di Madrid dal 18 al 24 novembre. Australia, Giappone, Kazakhstan, ...

Coppa Davis 2019 : l’Italia in India ha confermato le attese. Ora otto mesi prima di Madrid : Che l’Italia fosse superiore all’India era cosa nota; che il doppio Indiano fosse superiore rispetto a quello italiano, anche. Il risultato di 1-3 maturato a Calcutta si riassume tutto qui, in una sentenza che l’erba altro non ha fatto che confermare. Andreas Seppi era il candidato numero uno per mettere in cassaforte due punti per l’Italia e questo ha fatto, giocandosi bene le carte a propria disposizione contro ...

Coppa Davis 2019 : Russia e Germania alle Finali - Serbia che fatica! Svizzera eliminata : Detto dell’Italia qualificata alle Finali di Coppa Davis a Madrid sconfiggendo l’India a Calcutta 3-1 grazie all’ultimo successo in singolare di Andreas Seppi, altre undici squadre hanno staccato il biglietto per l’appuntamento spagnolo. Partiamo dai risultati attesi: le vittorie dell’Australia e della Germania. Gli Aussie, ad Adelaide, già in vantaggio 2-0 dopo la prima giornata hanno ottenuto il punto decisivo con ...

Coppa Davis 2019 : Russia e Germania alle Finali - Serbia che fatica! Svizzera eliminata : Detto dell’Italia qualificata alle Finali di Coppa Davis a Madrid sconfiggendo l’India a Calcutta 3-1 grazie all’ultimo successo in singolare di Andreas Seppi, altre undici squadre hanno staccato il biglietto per l’appuntamento spagnolo. Partiamo dai risultati attesi: le vittorie dell’Australia e della Germania. Gli Aussie, ad Adelaide, già in vantaggio 2-0 dopo la prima giornata hanno ottenuto il punto decisivo con ...

Coppa Davis - India-Italia 1-3 e gli azzurri vanno a Madrid : L`Italia ha staccato il pass per la Fase Finale 2019 di Coppa Davis (prima edizione con il nuovo format: dal 18 novembre l'evento clou a Madrid) imponendosi per 3-1 sull`India nella sfida valida quale turno di qualificazione disputato sull`erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione del Bengala occidentale. A portare agli azzurri il punto del successo è stato Andreas Seppi, che nel testa a testa tra i numeri uno dei rispettivi ...

Coppa Davis – L’Italia sorride contro l’India - Barazzutti orgoglioso : “devo dire bravi a tutti - anche a chi non è stato schierato” : Corrado Barazzurri commenta il successo dell’Italia sull’India in Coppa Davis: le parole del capitano azzurro “Nonostante le difficoltà e la superficie che può livellare le cose, alla fine i valori sono emersi: eravamo superiori come squadra e l’abbiamo confermato sul campo. Oltre a un veterano come Seppi che ha dato risposte importanti su quello che è ancora il suo grado di competitività e affidabilità, dobbiamo ...

Coppa Davis - 3-1 all'India : l'Italia conquista le Finals : L'Italtennis batte l'India 3-1 e accede alla fase finale della Coppa Davis nuova formula, che si giocherà a Madrid nel mese di novembre. Il terzo punto decisivo per gli azzurri nella sfida con l'India ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Bravi tutti i ragazzi - anche quelli che non sono stati schierati” : Al termine della due giorni di gare di Calcutta l’Italia ha staccato il pass per le Finali di Coppa Davis 2019 battendo l’India in casa per 3-1. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, Corrado Barazzutti. Premiata la scelta del capitano azzurro di schierare Andreas Seppi quale numero uno azzurro, che lo ha ripagato portando a casa due punti. Al sito federale Barazzutti a caldo ha dichiarato: “Seppi ha disputato un match ...

Coppa Davis 2019 - Andreas Seppi : “Mi sento sempre a mio agio su questa superficie - mi diverte” : L’Italia ha battuto per 3-1 l’India nel turno preliminare di Coppa Davis 2019, qualificandosi così per le Finali in programma a Madrid nel mese di novembre. Mattatore delle due giorni indiana è stato Andreas Seppi, che ha vinto entrambi i singolari, portando due punti fondamentali alla causa italiana. Al sito federale l’altoatesino ha dichiarato: “Era un match importante e abbiamo centrato una bella vittoria di squadra. ...

Coppa Davis - 3-1 all'India : l'Italia conquista le Finals : Gli indiani dopo il punto conquistato nel doppio, il duo Bopanna-Sharan ha prevalso su Berrettini-Bolelli per 2-1, accarezzavano il sogno del colpaccio, ma il numero 37 del mondo non ha lasciato ...

Coppa Davis 2019 - playoff : India-Italia 1-3 - vittoria di Seppi. Azzurri alla fase finale : L' Italia si è qualificata per la fase finale della Coppa Davis , in programma il prossimo novembre a Madrid, battendo l 'India 3-1 nel turno di qualificazione. A portare il punto decisivo ci ha ...

Tennis - Coppa Davis : Seppi batte Gunneswaran - Italia alla fase finale : Italia, missione compiuta. Basta un'ora e 4' ad Andreas Seppi per battere il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran e regalare all'ItalTennis l'accesso alla fase finale di Coppa Davis, alla prima ...