Capodanno lunare | la sfilata notturna per le vie di Hong Kong

Fifa 19 Capodanno lunare Cinese : festeggia l’anno del maiale su FUT! Pack in regalo in base agli accessI! : A partire dal 2012 EA Sports celebra sulla modalità Fifa Ultimate Team, con una serie di iniziative, il Capodanno Lunare Cinese, cosa che accadrà anche quest’anno su Fifa 19! In questa guida proveremo a fornirvi tutte le informazioni sul Chinese New Year di FUT! Iniziamo! Capodanno Lunare Cinese su FUT: quando inizierà? Secondo la tradizione del […] L'articolo Fifa 19 Capodanno Lunare Cinese: festeggia l’anno del maiale su FUT! Pack ...

Su Steam sono disponibili i saldi del Capodanno Lunare : Arrivano delle ottime notizie per tutti i giocatori PC. Su Steam, infatti, è partita una nuova ondata di saldi in occasione del Capodanno Lunare.Come segnala Eurogamer.net, le numerose offerte saranno disponibili fino al prossimo 11 febbraio alle ore 19.L'iniziativa sullo store di Valve, prevede uno sconto di 5 Euro dopo una spesa di 30 Euro (offerta utilizzabile solo una volta per account).Read more…

Steam celebra il Capodanno lunare con sconti e premi : In occasione del capodanno lunare che si celebrerà in questo periodo in Cina, Valve ha annunciato nuovi saldi su Steam con la possibilità di ottenere delle monete d’oro da utilizzare per riscattare varie ricompense per ogni gioco acquistato. Monete d’oro e tanti sconti su Steam in vista dell’anno del Maiale In occasione dell’anno del maiale, Valve ha annunciato che tutti i giochi di almeno ...

La Cina si prepara al Capodanno lunare : milioni di persone tornano a casa [GALLERY] : 1/29 AFP/LaPresse ...

Overwatch - Capodanno lunare : per celebrare l'Anno del Maiale - Blizzard svela in anteprima le skin di Reaper - Hanzo e Reinhardt : Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato i primi dettagli relativi all'evento di Overwatch dedicato al Capodanno Lunare cinese 2019, che quest'anno celebra l'Anno del Maiale. Nel frattempo, come apprendiamo da da VG47, Blizzard ha continuato a ingolosire gli utenti con nuove anticipazioni.Il colosso di Irvine ha deciso, infatti, di pubblicare su Twitter tre nuovi costumi a tema per i personaggi di Reinhardt, Reaper e Hanzo. Il terzetto potrà ...