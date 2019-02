AIDS | morto in incidente stradale l’infettivologo Andrea De Luca

Morto Aiuti - pioniere della lotta all'AIDS : caduto nella tromba delle scale - ipotesi suicidio : È precipitato per oltre dieci metri nella tromba delle scale adiacenti al reparto di medicina generale del Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per una grave cardiopatia. Le sue pantofole...

Il pioniere della lotta contro l'AIDS - Aiuti - è morto oggi al Gemelli : Fernando Aiuti era diventato famoso per essere stato il primo immunologo a combattere l'Aids. Era ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma perchè soffriva di gravi problemi cardiaci, ed è stato ritrovato senza vita per una caduta dal quarto piano del nosocomio. È stata aperta un'indagine dalla Procura per il sospetto che possa trattarsi di un suicidio. Il Gemelli ha diramato un comunicato ufficiale in cui dichiara che il decesso è stato causato ...

Morto Fernando Aiuti. Il suo bacio foto simbolo per l’Italia che aveva paura dell’AIDS : Addio all’immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta all’Aids. Fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids), era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: è Morto a 83 anni. Aiuti, deceduto nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio, avrebbe perso la vita “per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”, spiega in ...

