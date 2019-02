A vent' anni dall' uscita di The Blair Witch Project arriva Skyman

Fabrizio Frizzi oggi compirebbe 61 anni : l'augurio commovente dell'ex moglie Rita Dalla Chiesa : ... 'È un miracolo' - ESCLUSIVO LA MORTE - Il celebre conduttore è scomparso dopo aver lottato contro una lunga malattia il 26 marzo 2018, lasciando un grande vuoto negli italiani e nel mondo dello ...

Gruppo FCA - Le monovolume diventano 35th Anniversary : Per celebrare i 35 anni di storia dei propri minivan, il Gruppo FCA presenterà al Salone di Chicago le nuove serie speciali 35th Anniversary delle Chrysler Pacifica, anche in versione Hybrid, e Dodge Grand Caravan. I nuovi modelli arriveranno nelle concessionarie statunitensi la prossima estate e contribuiranno al raggiungimento del traguardo di 15 milioni di monovolume prodotte dal costruttore: dal 1984 a oggi, i vari marchi del Gruppo hanno ...

Via Col vento compie i suoi euro primi euro 80 anni. La storia di Rossella o euro Hara torna al cinema : un grande cult del cinema contemporaneo, un film immortale, imitato e mai eguagliato. Via Col Vento , ispirato all'omonimo romanzo di Margaret Mitchell, è arrivato nelle sale americane nel 1939, ...

Via Col vento compie i suoi "primi" 80 anni. La storia di Rossella o'Hara torna al cinema : un grande cult del cinema contemporaneo, un film immortale, imitato e mai eguagliato. Via Col Vento , ispirato all'omonimo romanzo di Margaret Mitchell, è arrivato nelle sale americane nel 1939, ...

Sanremo Anniversary | 1969 – 2019 : cinquant’anni fa l’Avventura di Lucio Battisti al Festival di Sanremo : L'attesa è terminata: il 69esimo Festival di Sanremo inizierà stasera per confermare quel grande rito collettivo che è contemporaneamente spettacolo, storia del costume, musica e intrattenimento. Il nostro viaggio sui sentieri dei grandi anniversari sanremesi conduce a 50 anni fa esatti: “Non sarà un'avventura / questo amore è fatto solo di poesia”. Ha così inizio “Un'Avventura”. E' l'unica apparizione di Lucio Battisti sul palco del Festival ...

Juventus - Cristiano Ronaldo compie 34 anni : gli speciali auguri della società bianconera [VIDEO] : La Juventus ha augurato buon compleanno al portoghese con un video postato sui propri canali social Cristiano Ronaldo festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno non possono mancare gli auguri della Juventus che tributa al campione portoghese una simbolica ‘standing ovation’. Sul sito bianconero ricordano l’impatto che CR7 ha avuto sulla squadra alla sua prima stagione a Torino partendo dal fondo, le due ...

Juventus : Cristiano Ronaldo - 34 anni e i 7 comandamenti per non invecchiare : TORINO - Si toglie gli anni, una decina, ma è scienza, non vanità, perché Cristiano Ronaldo - lo dicono i medici che lo hanno studiato da vicino, mica il suo agente - ha un fisico molto più giovane dei 34 anni che compie oggi. [...] LA PASSIONE ...

Le Vibrazioni festeggiano 20 anni con un concerto evento : "Dedicato a Te" 15 anni fa è stata la hit che ha fatto conoscere al grande pubblico Le Vibrazioni, ora la band milanese torna con "Cambia", il loro nuovo ed emozionante singolo, una ballad rock in cui ancora una volta c'è Giulia. "In realtà la cosa divertente è il video, perché nel ventennale era divertente riprendere dove avevamo iniziato, per noi è un po' un nuovo inizio. È stato l'amore a prima vista 'Dedicato a te' ed è bello a livello ...

«Concerti gratis per 30 anni se diventi vegano» - il contest lanciato da Beyoncé e Jay-Z : Concerti gratis se diventi vegano . Questo è il particolare contest lanciato da Beyoncé e Jay-Z che hanno deciso di mettere a disposizione la loro musica per quella che ritengono essere una buona ...

Danni mareggiata costa Abruzzese - la CNA chiede intervento della Regione : Pescara - Misure urgenti per coprire i pesantissimi Danni patiti dagli stabilimenti balneari abruzzesi in seguito alle mareggiate dei giorni scorsi: un evento che soprattutto nel territorio di Silvi Marina ha prodotto conseguenze gravissime alle strutture. A chiedere alla Regione di intervenire è il portavoce regionale di Cna Balneatori Abruzzo, Claudio Mille, che ricorda come – oltre alla cittadina teramana – il bilancio negativo riguardi ...

Gelosa della sorellastra - ventunenne ha una relazione con il padre : rischiano 8 anni : Una storia folle che, una volta uscita allo scoperto, ha sconvolto l'intera comunità. Due sorelle hanno avuto una violenta lite su chi potesse ospitare prima il loro padre. Fin qui sembra tutto ...

Maltempo - ancora neve al Brennero. La Coldiretti : "In dieci anni bruciati 14 miliardi di euro per eventi climatici straordinari" : Rischio slavine e disagi al Nord. Allerta nel Bolognese. Il sindaco di Argelato, comune colpito dall'esondazione del fiume Reno: "Siamo sotto l'acqua, servono più uomini e mezzi"

Juventus-Parma 3-3 e Reggina-Juventus 2-2 - l’incredibile analogia dei GOL di Barillà : due incornate IDENTICHE a distanza di 10 anni [VIDEO] : Antonino Barillà, 30 anni di Reggio Calabria, centrocampista del Parma, è tra i migliori protagonisti dell’ottima stagione degli emiliani in serie A dopo aver dato un grande contributo alla promozione un anno fa. Per Barillà stasera allo Stadium è arrivato il 2° gol stagionale dopo quello siglato all’Udinese nella prima gara di campionato. E’ il terzo gol della sua carriera in serie A: il primo era arrivato il 26 Aprile ...

Aria ironica e venti di guerra - ecco l'Eliot degli anni Trenta : "Sono ancora sconvolto. Ho incontrato la mia ex moglie in Wigmore Street un'ora fa, e ho dovuto alzare i tacchi, solo chi è stato un ricercato può sapere la vita cui sono costretto". Così scrive T.S. Eliot a Dorothy Pound, nel maggio del 1936, in una delle prime lettere riunite nell'ottavo volume, fresco di stampa, del suo immenso epistolario (Faber & Faber, pagg. 1100, sterline 50). Eliot, dopo diciotto anni di vita insieme, nel 1932 aveva ...