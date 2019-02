Torino | a otto anni da solo in strada | ' La mamma non mi vuole più'

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre punti. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Calcio sotto shock - ex Torino muore in campo : tifosi granata sconvolti [NOME e DETTAGLI] : Ultime ore drammatiche per quanto riguarda il mondo del Calcio, nella serata di ieri grande paura per il calciatore del Lecce Scavone, il centrocampista ha perso i sensi dopo un terribile scontro ed un impatto violentissimo in terra, Scavone ha passato la notte in ospedale ed adesso sta bene. Ma altra triste notizie nelle ultime ore, è morto infatti Angelo Cappellazzo, ex calciatore del Torino durante una partita di calcetto. Secondo le ...

La prima dei Torino Digital Days. Sotto la Mole il futuro è adesso : ... ridurre gli sprechi, accorciare le distanze, superare la concorrenza e per mostrare casi di successo legati all'impatto delle idee Digitali sul mondo reale». La mattina sarà dedicata al mondo ...

Meteo - Torino e Genova sotto la neve : molte scuole chiuse - allerta al Centro Sud : Capri imbiancata da una grandinata, pioggia e neve al Centrosud, Sardegna compresa, e fiocchi bianchi caduti anche al Nord, da tempo a secco, in particolare a Genova e Torino: il maltempo ha colpito...

Mezza Italia sotto la neve : Genova - Torino e Vesuvio imbiancati. FOTO : Mezza Italia sotto la neve: Genova, Torino e Vesuvio imbiancati. FOTO Difficoltà all'aeroporto del capoluogo ligure dove alcuni voli sono stati dirottati e cancellati ma c'è chi, sfidando il freddo, ne ha approfittato per immortalare la città imbiancata. Fiocchi anche al Centro e al Sud Italia, ai Castelli Romani e in ...

Torino - le immagini della Reggia di Venaria sotto la neve : È arrivata l'ondata di maltempo e gelo annunciata nei giorni scorsi. neve anche nel Torinese, imbiancati i giardini della Reggia di Venaria Reale. Il video è stato postato sul profilo Twitter ...

Torino - rissa tra ultras prima del derby del 15 dicembre : otto denunciati. Nei video lanci di sedie e cinture : otto ultras sono stati denunciati per una rissa scoppiata sei ore prima del derby Torino-Juventus del 15 dicembre, quando, vicino allo stadio ‘GrandeTorino’, due gruppi di tifosi si sono fronteggiati con cinture, caschi e lancio di sedie prese da un dehors. Si tratta di cinque esponenti di ‘Tradizione’ e tre di ‘ultras Granata’ accusati di strumenti atti ad offendere, lancio di oggetti, resistenza a pubblico ...

Torino - strangola a morte il figlio con il cavetto del computer. Paese sotto choc : «Siamo sconvolti - è un uomo buono» : Ha ucciso il figlio adottivo, strangolandolo con un cavetto del computer, e poi ha chiamato i carabinieri. «Venite a prendermi», ha chiesto, in lacrime, incredulo davanti a ciò che...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Torino - 24enne muore in un incidente - arrestata l'amica : guidava sotto effetto di cocaina : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane ragazza che si è consumata per le strade della provincia di Torino, precisamente nel piccolo comune di Val Della Torre. Alice Tesio, infatti, una ragazza di appena ventiquattro anni, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre era a bordo dell'auto guidata da una sua amica, anch'essa ventiquattrenne, che però si è miracolosamente salvata. Secondo quanto riferisce il ...

Torino - poliziotto ferma rom per un controllo - gli abitanti del campo lo minacciano : lui spara in aria : Una cinquantina di residenti in un campo nomadi si sono avvicinati minacciosamente a una pattuglia di della polizia impegnata nel controllo di un diciassettenne, e uno degli agenti, per allontanare...

Torino - passanti protestano per l’arresto di un nigeriano. Poliziotto sbotta : “Perché li difendete?” : Cinque tra poliziotti e militari questa mattina hanno arrestato un uomo nigeriano di 26 anni: le fasi dell'immobilizzazione, piuttosto violente, sono state però commentate con dure critiche dai passanti: "E' un essere umano anche lui".Continua a leggere