Sono stati trovati i resti dell’aereo su cui viaggiava il calciatore Emilano Sala

Mafia : estorsioni su litorale jonico-lucano - ci Sono stati 21 arresti : Blitz dei carabinieri del Ros contro la Mafia delle estorsioni sul litorale jonico-lucano. Ventuno gli arresti disposti dal Gip di Potenza su richiesta della Procura Distrettuale AntiMafia, ed eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Matera e del Ros. Nell'ordinanza di custodia cautelare vengono contestati a vario titolo i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, tentato omicidio, incendi ai danni di ...

F1 - Gasly si gode il momento : “i miei sforzi Sono stati ripagati - ho fatto lo stesso percorso di Vettel” : Il pilota francese ha parlato della sua promozione in Red Bull, sottolineando di aver percorso la stessa strada di Vettel Partito Ricciardo con destinazione Renault, la Red Bull ha deciso di sostituirlo con Pierre Gasly. Dopo un anno di apprendistato in Toro Rosso, il francese ha compiuto il grande salto, andando ad affiancare Verstappen nel team di Milton Keynes. Photo4 / LaPresse Un’opportunità da non fallire per il transalpino, ...

Cinque curiosità sul lavoro di fashion blogger : i primi Sono stati i francesi : Esistono ormai diverse persone in grado di influenzare e indirizzare i loro fan nell'acquisto di determinati prodotti; da questa passione è nato un vero lavoro, quello di fashion blogger, che in poco tempo ha avuto successo in tutto il mondo. I fashion blogger possono essere sia donne che uomini, poiché la cosa più importante per avere successo in questo mestiere è il carisma e un'audacia notevolmente disinvolta. In Italia il fashion blog più ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi - sabato 2 febbraio 2019 : tutti i numeri vincenti. Vediamo se ci Sono stati 6 e 5+ : Ricordiamo che per la sestina del SuperenaLotto il jackpot sfiora i 100 milioni di euro, per la precisione 99 milioni e 700 mila, uno dei più alti al mondo. Lotto, LE RUOTE BARI 42 90 03 41 49 ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Bravi tutti i ragazzi - anche quelli che non Sono stati schierati” : Al termine della due giorni di gare di Calcutta l’Italia ha staccato il pass per le Finali di Coppa Davis 2019 battendo l’India in casa per 3-1. Raggiante, e non poteva essere altrimenti, Corrado Barazzutti. Premiata la scelta del capitano azzurro di schierare Andreas Seppi quale numero uno azzurro, che lo ha ripagato portando a casa due punti. Al sito federale Barazzutti a caldo ha dichiarato: “Seppi ha disputato un match ...

Un terremoto di magnitudo 3.3 avvertito a Firenze e Forlì. Non ci Sono stati danni : Una scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata avvertita tra le province di Firenze e Forlì-Cesena, al confine tra Toscana e Romagna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Col Pd ci Sono stati 14 trimestri di crescita - e poi col governo Lega-M5s tutto si è bloccato? : Come afferma anche Renzi, due trimestri di fila di variazione negativa del Pil sono considerati in economia una 'recessione tecnica'. Non siamo invece al momento in una condizione di 'recessione ...

Inter - Nainggolan sempre più in crisi : le statistiche del Ninja Sono impietose : Mani sul viso, sguardo basso e una lenta camminata a raggiungere i compagni, anch'essi visibilmente delusi in volto. È l'immagine che simboleggia perfettamente il quarto di finale tra Inter e Lazio e ...

12 persone Sono morte per il freddo e la neve negli Stati Uniti : Da sabato scorso almeno 12 persone sono morte a causa del freddo particolarmente intenso e della neve caduta abbondantemente nel Midwest degli Stati Uniti, dove si parla di “polar vortex”: alcune in incidenti provocati dal maltempo, altre per “l’esposizione diretta”

L’ex presidente e l’ex direttore generale di Banca Etruria Sono stati condannati a 5 anni di carcere : L’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi sono stati condannati con rito abbreviato a cinque anni di carcere dal Giudice per le udienze preliminari di Arezzo; sono accusati di Bancarotta fraudolenta. sono stati condannati

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto - dove Sono stati distribuiti i migranti : ... Centro di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, di Castelnuovo di Porto, Roma,, che saranno trasferiti al Centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, lo stesso che per alcuni ...

Alcuni documenti riservati raccolti durante l’inchiesta del procuratore speciale Mueller Sono stati diffusi illegalmente : Alcuni documenti riservati raccolti durante l’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sui rapporti tra il presidente statunitense Donald Trump e la Russia sono stati diffusi illegalmente su internet lo scorso anno. I documenti, ha detto l’ufficio di Mueller, facevano parte

Sony annuncia i PlayStation Plus di febbraio 2019 : ecco quali Sono i giochi gratis : Dopo i Games With Gold targati Microsoft, ora è la rivale Sony ad annunciare i giochi PlayStation Plus di febbraio 2019. Il colosso giapponese va quindi ad illuminare il futuro dei suoi fedelissimi, in possesso di PS4, PS3 o della console portatile PS Vita. Come di consueto, anche il prossimo mese gli utenti potranno scaricare dal PlayStation Store una selezione di videogiochi gratuiti, da collezionare nella propria libreria digitale. Per farli ...