Le pentole interattive che ti dicono cosa cucinare

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Il marchio italiano Moneta ha appena lanciato sul mercato una linea diche danno consigli culinari. La serie si chiama Connection Base e include cinquediverse che hanno in comune l’essenza smart: grazie alla tecnologia QR Code integrata nel rivestimento, ogni pentola permette di accedere via smartphone alle ricette del Cucchiaio D’Argento e creare pasti su misura, con un occhio (anti-spreco) di riguardo anche alle provviste disponibili.Ma come funzionano? Basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice QR che appare nel rivestimento interno e si accede direttamente a un’area riservata del sito di Moneta in cui appariranno ricette ad hoc e in esclusiva, studiate e selezionate secondo i bisogni di chi la utilizza. Questo servizio su misura è possibile grazie al “test di personalità culinaria”, il primo step di cui si compone l’esperienza ...