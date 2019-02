Harry e Meghan per la nuova casa di Windsor hanno scelto un Rembrandt e un Picasso

Sexy addetto stampa di Meghan ora fa ingelosire il principe Harry : C'è un piccante gossip che fa tremare, di nuovo, le mura di Kensigton Palace. Ovviamente Meghan Markle è al centro dell'attenzione, ma questa volta non c'è nessuna faida di palazzo. Gli occhi sono ...

Gli uomini non cambiano. Alcuni, però, fanno eccezione. Prendete Harry del ...

Divorzio da Meghan Markle : la Regina accelera - Harry frena (rumors) : Il giorno delle nozze di Harry e Meghan qualcuno aveva gia parlato di Divorzio entro i primi cinque anni di matrimonio. Secondo le ultime indiscrezioni, adesso, la Regina Elisabetta II vorrebbe accelerare i tempi della rottura tra i due duchi di Sussex e sarebbe disposta a tutto pur di separarli, rispedendo in California l'americana insofferente all'etichetta reale. Ma il principe Harry non ci sta e appare sempre più innamorato della sua dolce ...

Chi è Lady Gabriella che si sposerà a Windsor come Meghan Markle e Harry : Chi è Gabriella Windsor? Molto legata alla famiglia reale, sarà la protagonista di un nuovo royal wedding con un noto ex “reale”. Ancora un royal wedding all’orizzonte, dopo quelli del principe Harry con Meghan Markle e della principessa Eugenie. Nozze che si celebreranno nella primavera del 2019 a Windsor, con Buckingham Palace che ha annunciato il fidanzamento ufficiale e in seguito il matrimonio di quello che i tabloid inglesi ...

I piani di Harry per San Valentino (che non includono Meghan) : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiIl principe Harry passerà il suo primo San Valentino da sposato lontano dalla moglie Meghan. Lo annuncia Kensington Palace, rivelando che il prossimo 14 febbraio il duca di Sussex volerà in Norvegia per un viaggio di lavoro: nominato Capitano Generale dei Royal Marines nel dicembre 2017 al posto del nonno Filippo, visiterà la base di Bardufoss per incontrare il ...

Meghan Markle pronta al divorzio : "Così non farà vedere il figlio ad Harry" : A corte sembra che l'aria sia tesissima. Tutti (o quasi) sono contro Meghan Markle. Cosa faccia di così tanto strano non si sa con certezza, quello che ormai sembra chiaro a tutti è che il suo carattere forte dà fastidio. Tate, assistenti, segretarie e la stessa Regina sarebbero irritate dall'ex attrice che non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno.E dopo le voci di un imminenete divorzio progettato dalla regina ...

Regina ElisabettaKate, Meghan ...

Meghan Markle ritorna con Harry. E incanta Bristol con un look da 5mila euro : Meghan Markle è al suo terzo impegno pubblico in tre giorni, dopo le visite a teatro e all’università. E questa volta si fa rivedere con Harry. I Duchi del Sussex sono andati a Bristol dove, nonostante nevichi, sono impegnati in un tour storico-culturale della città. Meghan e Harry sono apparsi sereni e perfettamente in sintonia. Anche se il Principe a tratti sembrava preoccupato, quasi triste. Forse è solo un po’ stanco. I due ...

Quando nevica è tutto più romantico. Persino una visita ufficiale. Meghan ...

«Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme» - l'indiscrezione choc : Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme? Un'indiscrezione proveniente da fonti vicine alla coppia reale andrebbe in questa direzione. A meno di un anno dalle nozze da...

Meghan Markle esclude Harry dalla crescita del figlio. Si prepara al divorzio? : Meghan Markle è irremovibile nell’affidare alla madre, Doria Ragland, un ruolo chiave nella crescita del figlio, perché non vuole fare affidamento su Harry. Queste indiscrezioni trapelano dalle pagine del Sun e sembrano confermare le tensioni interne alla coppia, dopo le voci circolate su un accordo di divorzio. Certo, Lady Markle che da subito si è rivelata una donna autoritaria non lascia molto margine di libertà al marito. È noto che la ...

Harry e Meghan sempre più in crisi? “Il Principe è via da 10 giorni” : Dopo l’indiscrezione sulla mail della regina Elisabetta che avrebbe pronto un accordo di divorzio da 37 milioni di dollari da far firmare entro la fine di Aprile a Meghan Markle, si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi matrimoniale tra la Duchessa e il Principe Harry. Secondo i tabloid inglesi infatti, la coppia starebbe già vivendo separata da 10 giorni. Il Principe Harry sarebbe lontano da casa per impegni istituzionali e, ...

Meghan Markle e il divorzio con il principe Harry : pronti a un San Valentino da separati : Dopo un royal wedding che ha emozionato il mondo intero, non solo Meghan Markle e il principe Harry sarebbero vicini al divorzio ma non starebbero più vivendo insieme nella casa che lei divideva con lui. Come riporta il settimanale Chi in edicola il 30 gennaio, le fonti autorevoli del gossip made in Usa (il magazine Globe prima di tutti) vede la coppia reale prossima alla fine, con il benestare della regina Elisabetta. La gravidanza della ...

Harry e Meghan si trasferiranno a Frogmore Cottage prima di diventare ...