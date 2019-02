ilfattoquotidiano

: Crozza, Bohemian Rhapsody diventa “Governian Rhapsody”: la versione con Di Maio, Toninelli… - TutteLeNotizie : Crozza, Bohemian Rhapsody diventa “Governian Rhapsody”: la versione con Di Maio, Toninelli… - Queen4everBlog : Maurizio Crozza. Quanto c'è lui il divertimento è assicurato. Eccolo alle prese con la sua personale rivisitazione… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Torna dal 22 febbraio Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Mauriziolancia la sua particolaredi, che per l’occasioneGovernian: Salvini, Di, Toninelli e Conte cantano il governo del cambiamento come i QueenL'articolo“Governian”: lacon Di, Toninelli, Salvini e Conte è imperdibile proviene da Il Fatto Quotidiano.