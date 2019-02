Un uovo manca Salvini e colpisce una donna

Pesticidi - nuovo piano per ridurli procede nell’ombra mentre ‘mancano controlli e dati’. E studio rivela danni del glifosato : mentre il Parlamento europeo chiede più trasparenza negli iter di autorizzazione dei Pesticidi, in Italia la revisione del piano di azione per ridurli procede nell’ombra, senza tracce ufficiali, nessuna risposta da parte del ministero dell’Agricoltura alle nostre domande e una consultazione pubblica per il momento in forse. Non va meglio per i risultati del piano precedente, quello in scadenza, che nonostante le richieste europee non ...