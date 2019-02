Realtà Aumentata | le app per esperienze davvero immersive

Tecnologia : Realtà Aumentata per configurare la nuova Citroen C5 Aircross [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Google Arts & Culture si evolve nel segno dell’interattività con la Realtà aumentata : Con l'ultimo aggiornamento a Mountain View hanno integrato il tab fotocamera che eleva le potenzialità dell'app e la rende più interattiva L'articolo Google Arts & Culture si evolve nel segno dell’interattività con la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

L’app per provare le scarpe in Realtà aumentata : Una delle applicazioni più promettenti delle tecnologie di realtà aumentata su smartphone è quella relativa alla simulazione di oggetti della vita quotidiana per stimolarne l’acquisto. Il colosso dell’ecommerce Amazon ha sviluppato mesi fa una interessante funzione per la sua app che permette visualizzarsi in casa tutti gli oggetti nel proprio catalogo, ma l’ultimo esempio è venuto alla luce in queste ore: si chiama Wanna Kicks ...

HoloLens 2 : Microsoft brevetta degli occhiali di Realtà aumentata : Un nuovo brevetto ci suggerisce come potrebbe essere la struttura hardware di HoloLens 2 che, secondo le indiscrezioni, sarà incentrata principalmente sulla mobilità. Oltre alla connessione LTE, alla migliore autonomia, al supporto a Windows Core OS e al costo più economico, un ulteriore novità per quanto riguarda la seconda generazione degli headset marchiati Redmond potrebbero essere le dimensioni ridotte. Il brevetto, infatti, archiviato ...

La A180 limited edition ha la Realtà aumentata : In questa particolare dimensione commerciale, anche i dealer possono giocare un ruolo inedito, stimolando il cliente nella scoperta delle potenzialità del mondo Mercedes me e guidandolo nell'acquisto,...

Livemote permette di fornire assistenza a distanza sfruttando la Realtà Aumentata : Livemote è un'applicazione che sfrutta la Realtà Aumentata per supportare le operazioni di manutenzione e riparazione a distanza. L'app ha il proposito di ridurre i costi di trasferta del tecnico e i tempi di intervento negli ambienti di lavoro connettendo in tempo reale operatori sul campo con esperti in possesso di conoscenze avanzate tramite la Realtà Aumentata. L'articolo Livemote permette di fornire assistenza a distanza sfruttando la ...

Facebook accelera i tempi per gli occhiali di Realtà aumentata : Nell'aprile del 2017 Marck Zuckerberg aveva messo le mani avanti: per quanto ci fosse tutta la volontà di realizzarli, scienza e tecnologia erano ancora lontane dal potere dare forma a quel sogno. ...

Realtà Aumentata e intelligenza artificiale : ecco Livemote - l’app del futuro : Realtà aumentata e intelligenza artificiale: ecco Livemote, l’app del futuro pensata per fornire alle imprese l’assistenza a distanza. Il progetto nato nella Silicon Valley da un’idea tutta italiana– in assoluta controtendenza, torna “a casa” per debuttare e crescere nella sua “patria d’origine”. Una bella storia che racconta di una giovanissima startup aretina formata da un team di 12 persone con grande esperienza tecnologica che immagina, ...

Auto : Realtà Aumentata presto su Porsche e Hyundai [GALLERY] : 1/14 ...

Ecco il TCR Endurance : con la Realtà Aumentata si corre coi piloti : Ai tempi fu una vera rivoluzione nel mondo della trasmissione automatica. E oggi l'ultima evoluzione del DSG, si alcuni modelli di serie, permette anche la funzione 'veleggiamento' per ridurre i ...

David Bowie in Realtà aumentata : Entrambi cresciuti nel sud di Londra, avevano anche condiviso alcune esperienze nel mondo dello spettacolo come l'apparizione in Basquiat , film del 1996. Oldman aveva anche accettato l'invito di ...

Hyundai robot e Realtà Aumentata : l'auto è già nel domani : ... un sensore attiva l'illuminazione della zona passeggero quando il guidatore allunga anche solo una mano… O, infine, ancora Nissan lancia al Ces 2019 la Leaf, l'elettrica più venduta al mondo, ...

Hyundai svela al Ces navigazione olografica a Realtà aumentata : Milano, 9 gen., askanews, - Hyundai, in collaborazione con WayRay, startup svizzera di tecnologia avanzata, ha svelato al Ces 2019 il primo sistema al mondo sistema di navigazione olografica a realtà ...

HTC presenta Vive Cosmos e Vive Pro Eye - i visori per la Realtà Aumentata con tracciamento degli occhi e sensori di movimento integrati : Al Consumer Electronic Show di Las Vegas esordiscono due importanti novità nell’ambito dei visori per la realtà virtuale. Se ne parla da anni e ci sono molti prodotti in circolazione, ma nonostante le molte migliorie messe a punto degli anni, c’è ancora ampio margine di miglioramento. Un ulteriore passo avanti lo fanno il Vive Cosmos e il Vive Pro Eye presentati da HTC. Evoluzioni di prodotti già in vendita, queste due soluzioni ...