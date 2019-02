"Processo Diciotti? Non è detto..". Il M5S pensa alla rappresaglia su Salvini : Sulla Tav il governo traballa, altro che viaggiare come un treno. Le posizioni sono distanti, tanto. Forse addirittura troppo per riuscire a trovare alla fine la quadra. alla fine di mezzo potrebbe finirci un'altra partita, quella sul caso Diciotti e la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Se Salvini dovesse tirare troppo la corda con la Torino-Lione, i grillini sarebbero pronti ad "abbandonarlo" nelle mani dei ...

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : 'Il Processo...' : Promozione piena, dunque, per la politica sui migranti , compreso l'ultimo caso della Sea Watch a Siracusa, e bocciatura per una inchiesta dal sapore politico. Nello specifico, dice no al processo il ...

Caso Diciotti - Lega in piazza per dire no al Processo contro Matteo Salvini : Oggi, sabato 2 febbraio, e domani, domenica 3 febbraio, la Lega scende in piazza e raccoglie firme per dire no al processo contro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, e numero uno leghista, è infatti indagato per sequestro di persona e di minori. Circa una settimana fa, infatti, il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere proprio contro Salvini. I fatti sono noti: il ministro, secondo l'accusa, bloccando la ...

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Ira del M5S : “Vuole spaccarci” : Matteo Salvini sul voto in Senato per l'autorizzazione a procedere: "Chi ha letto le carte sa che cosa è successo. Lascio al M5s, al Senato, la scelta, ma penso che voteranno di conseguenza e avranno le idee chiare". Fonti del M5S: "Gioca a metterci in difficoltà e lo fa perché vuole spaccarci"Continua a leggere

'Caso Diciotti' : per la maggioranza degli italiani Salvini non deve andare a Processo : Un sondaggio diffuso oggi dal talk show politico Agorà, trasmissione di punta dell'informazione di Rai Tre, ha dato la possibilità di conoscere l'opinione degli italiani sulla richiesta di autorizzazione a procedere pervenuta al Senato nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Come molti sapranno, al segretario della Lega il Tribunale dei Ministri di Catania ha contestato il reato di sequestro di persona aggravato a causa del ...

Salvini : Processo per il caso Diciotti sarebbe un'invasione di campo : Roma, 31 gen., askanews, - 'Convocatemi. Son curioso di sapere perché meriterei 15 anni di carcere'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ad un eventuale processo davanti alla ...

Diciotti - Salvini : "Processo sarebbe invasione di campo" : Avevo avvertito la sera prima della lettera al 'Corriere della Sera' la presidenza del Consiglio e il vicepremier Di Maio ". Lo rivela il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a 'Porta a ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Il Processo sarebbe un'invasione di campo' - : Il vicepremier torna sulla richiesta di autorizzazione a procedere: quello nei confronti della nave fu un "atto politico che rifarei". Poi avverte il M5s: "Ognuno voti secondo coscienza", ma "chi ...

Salvini-Diciotti : «Il Processo? Un'invasione di campo». E sulla Tav : «L'Italia non resti isolata» : «Ne prenderemo uno. Sono contento, problema risolto, missione compiuta, la linea del rigore ha dato i suoi frutti: otto Paesi europei si faranno carico di questi migranti»». Ha commentato così l'esito ...

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità su questo caso è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

