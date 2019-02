Processo a El Chapo | il suo ' segretario' | ' Drogava e violentava minorenni'

El Chapo - gli orrori del re messicano della droga svelati al Processo : “Seppellì una persona che era viva - ansimava ancora” : “Era vivo, stava ancora ansimando e lui lo ha seppellito. L’ho visto con i miei occhi”. Isaias Valdez Rios lo ha detto chiaramente ai giudici della corte di New York davanti ai quali si sta tenendo il processo a Joaquin El Chapo Guzman. Davanti alla Corte federale di Brooklyn, la sua ex guardia del corpo – 39 anni – ha raccontato molti dettagli sui crimini commessi dal boss del cartello di Sinaloa, imputato per 17 ...

Braccio destro di El Chapo al Processo - "pagò tangenti al presidente messicano" : Joaquín "El Chapo" Guzman, il re dei narcos messicani sotto processo a New York, si vantava di avere sul suo libro paga l'ex presidente Enrique Peña Nieto, al quale avrebbe versato tangenti per 100 milioni di dollari. È quanto ha detto nell'aula bunker di Brooklyn Alex Cifuentes, descritto come l'ex Braccio destro di El Chapo dai procuratori americani.L'ex presidente messicano ha smentito l'accusa, ma questo non ha impedito ...

El Chapo - al Processo sms 'amorosi' : ANSA, - NEW YORK, 10 GEN - Negli ultimi mesi i 18 giurati del processo contro Joaquin El Chapo Guzman hanno visionato tantissime prove sui segreti del signore messicano della droga. E spuntano anche ...

Il testimone più atteso al Processo contro El Chapo : L'uomo che coordinava logistica e trasporti per il cartello di Sinaloa, figlio dell'attuale capo dell'organizzazione, ha parlato in aula per più di cinque ore

Processo boss narcos El Chapo a New York. Quanto si è appreso dopo cinque settimane : ... un difensore di Ramirez, un avvocato colombiano di nome Germán Rosero, ha detto alla giuria che forse la sua era una delle più tristi storie di come qualcuno finisce coinvolto in tutto il mondo nel ...