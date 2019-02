Maltempo | ad Argelato Esercito e Vigili del Fuoco per la pulizia del fango

meteoweb.eu

: #Maltempo il sindaco di #Argelato 'Siamo ancora sott'acqua' - Agenzia_Ansa : #Maltempo il sindaco di #Argelato 'Siamo ancora sott'acqua' - MediasetTgcom24 : Maltempo nel Bolognese, sindaco Argelato: siamo ancora sott'acqua #argelato - Vivodisogniebas : RT @emergenzavvf: #Maltempo #3feb, proseguono in tutta la provincia di #Bologna gli interventi dei #vigilidelfuoco per allagamenti e danni… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) “La nostra richiesta di avere piu’ mezzi e piu’ uomini e’ stata accolta in pieno. E’ arrivato l’, che sta supportando idelcon mezzi idrovori, e abbiamo istituito in piazza una stazione mobile dei carabinieri, che rimarra’ per tutta la notte e fino a cessata emergenza”. Lo dice in un video su Facebook Claudia Muzic, sindaco di, coinvolto dalla piena del Reno.“Il presidente Stefano Bonaccini – ha aggiunto – al termine del vertice in Prefettura ci ha assicurato che entro brevissimo disporremo di tutte le procedure per il rimborso di indennizzi“. In Comune e’ stato istituito un punto di assistenza cui i cittadini che ne hanno bisogno possono rivolgersi per chiedere l’ausilio di squadre di protezione civile attrezzate con idropulitrici, che sono gia’ a ...