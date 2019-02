Domenica In | Mara Venier messaggia in diretta con Claudia Mori che scioglie un dubbio di

Domenica In : Rosita Celentano imbarazza Mara Venier - poi si scusa : Mara Venier e Rosita Celentano chiedono scusa a Domenica In: cosa è successo Una battuta infelice fatta da Rosita Celentano a Domenica In in diretta ha messo in difficoltà Mara Venier, che ha cercato di ricorrere ai ripari. Si stava parlando del Festival di Sanremo con i momenti più epici, tra cui appunto quello della Celentano. La presentatrice, commentando l’edizione condotta da lei ed insieme a Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola ...

Domenica In - il sospetto su Mara Venier : 'Ammettilo - l'ha detto anche la Vanoni ieri sera'. Ombre sulla Rai : La polemica su Domenica In , in diretta o registrata, non è nuova ed ha riguardato anche la prima puntata del salotto di Raiuno dopo Capodanno. Questa volta i telespettatori di Mara Venier consigliano ...

Domenica In - Mara Venier inciampa sulla corista : "Ammazza che campana" - un disastro in diretta su Raiuno : Qualcuno parlerebbe di gaffe a Domenica In. Nella puntata pre-Festival di Sanremo tutta dedicata alla storia della kermesse, Mara Venier inciampa sulla... corista. Molti telespettatori che stanno seguendo la trasmissione in onda il 3 febbraio si lamentano (a volte un po' brutalmente) della qualità d

Mara Venier fa una gaffe a Domenica In e si scusa : “Prendo farmaci” : Domenica In, Mara Venier commette una piccola gaffe: “Ah, oggi è Domenica!” E’ iniziata con una gaffe di Mara Venier la puntata di Domenica In di oggi, 3 febbraio 2019. Nel talk dedicato, ovviamente, al Festival di Sanremo, la padrona di casa ha ospitato vari personaggi della tv, tra cui Pino Strabioli. E al momento della presentazione di Strabioli, Mara ha ricordato al pubblico il programma che lui conduce, ossia ‘Grazie ...

Domenica In formato Sanremo - da Mara Venier i "figli di". Rosita Celentano in studio - ancora massacrata : Scalda i motori Domenica In, e Mara Venier prepara il terreno al Festival di Sanremo che inizierà martedì prossimo. In studio nel salotto di Raiuno il 3 febbraio ci sono i 4 famosi "figli di", i conduttori vip dell'edizione del 1989 (vita dalla coppia Anna Oxa-Fausto Leali). Leggi anche: "Cos'è dive

Domenica Live non va in onda! Barbara D’Urso teme Mara Venier? : Barbara D’Urso teme la sconfitta di Mara Venier? Domenica Live non va in onda Torna il duello tra Mara Venier e Barbara D’Urso. La sfida dell’auditel dell’anno è stata certamente quella tra le due signore della Domenica che da settembre a dicembre si sono sfidate a distanza nella stessa fascia oraria. Dopo la ricollocazione di Domenica Live in corrispondenza della fine della puntata di Domenica In, Barbara D’Urso e ...

Domenica In - Mara Venier mai vista così : senza un filo di trucco lontano dalle telecamere. Pazzesca : Anche lontano da Domenica In, è sempre bellissima. Mara Venier ha postato su Instagram una foto che la ritrae completamente senza trucco, in barba a filtri e ritocchini estetici. La foto è stata pubblicata in occasione del compleanno del marito Nicola, infatti la Venier l'ha accompagnata ad una roma

Domenica In - da Mara Venier lo straziante ricordo di Mino Reitano : in studio... : Nella prossima puntata di Domenica In, in onda Domenica 3 febbraio in diretta dagli studi "Fabrizio Frizzi" e condotta da Mara Venier, si aprirà con un ampio spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo. In studio, interverranno alcuni opinionisti e protagonisti di passate edizioni del Festiv

Ospiti Domenica In del 3 febbraio : Mara Venier pronta per l’Ariston : Domenica In, puntata del 3 febbraio: tutti gli Ospiti di Mara Venier Dopo la puntata in formato ridotto andata in onda la scorsa settimana, Mara Venier torna nella sua consueta collocazione nel palinsesto del primo canale della Tv di Stato con Domenica In. Saranno tanti gli Ospiti che animeranno la puntata del 3 febbraio. Un lungo e toccante momento sarà dedicato a Mino Reitano: la moglie e le figlie ricorderanno il cantautore calabrese ...

Mara Venier a Striscia per un episodio imbarazzante a Domenica In : Domenica In: Mara Venier finisce su Striscia la Notizia per l’intervista… in piedi! Domenica non facile, quella del 27 gennaio, per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, come abbiamo già scritto, è stata infatti ‘sorpresa’ dal colpo della strega, che le ha creato non pochi problemi durante la lunga diretta pomeridiana (lunga però meno del solito, visto che la trasmissione è durata meno di due ore, a causa della ...

Domenica In malore in diretta per Mara Venier : Mara Venier durante la puntata di ieri di “Domenica In”non si è sentita bene in diretta tv; infatti ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega, mentre era in onda. La Venier ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme. Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. ...