Collaborare o resistere? L' invasione degli alieni svela l' ambiguità umana

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Colony è una serie tv di discreto successo negli Usa. Le prime due stagioni, su tre complessive, sono da poco disponibili su Netflix. All'apparenza siamo soltanto nella fantascienza distopica: la Terra è invasa da misteriosi(non si vedono mai) che hanno spazzato via una buona parte del mondo, lasciando in vita alcune colonie, separate l'una dalle altre da mura invalicabili. Gligovernano le colonie attraverso i collaborazionisti umani, intruppati in una amministrazione fortemente piramidale, corrotta e spietata, nota come Occupazione. L'ordine pubblico è garantito dall'esercito umano, agli ordini dei collaborazionisti. Se gli spietati berretti rossi non bastano, arrivano i droni extraterrestri che fanno esplodere i nemici come fossero palloncini gonfiati. Se la cosa si protrae, scatta l'opzione Seattle: la colonia viene rasa al suolo. Mentre si diffonde una religione di ...