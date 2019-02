Chiara e Virginia | le sindache inguaiate dagli uomini neri

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Sono gli "" che imbarazzano le donne del Movimento Cinque Stelle. A Roma come a Torino. Il caso di ieri riguarda Luca Pasquaretta, ex portavoce diAppendino, indagato dalla Procura del capoluogo piemontese per estorsione ai danni della sindaca, traffico di influenza illecita e turbativa d'asta, ora cacciato dallo staff del viceministro dell'Economia Laura Castelli, per la quale si occupava di comunicazione dopo il licenziamento da Palazzo Civico. Sotto la Mole, a maggio, era caduto l'altro "guardaspalle" di Appendino, il capo di gabinetto Paolo Giordana, indagato per il disastro di Piazza San Carlo e nell'occhio del ciclone per aver chiesto di togliere una multa a un amico. Pasquaretta "il pitbull" e Giordana "Richelieu" come i "quattro amici al bar" del Campidoglio. Personaggi spesso scelti al di fuori del Movimento, in virtù di rapporti personali e circoli ...