Terremoto sull' Etna di 3 4 | paura a Catania e in molti comuni della costa

Terremoto in Romagna - scosse a Ravenna e Cervia : ancora paura sulla costa adriatica : Nuova scossa di Terremoto in Romagna : a mezzanotte scossa di magnitudo 4.6 localizzata 11 km ad est di Ravenna (ipocentro a 25 km di profondità), ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Mezz'ora dopo una replica di minore intensità, di magnitudo 3.0, con epicentro a 9 km da

Etna - Terremoto Catania : lavori sulla A18 per rimuovere le fratture nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale : Domani 12 gennaio 2019 dalle ore 5 alle ore 12 saranno eseguiti urgenti lavori nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale per eliminare i danni verificatisi (fratture nel tracciato) a seguito dell’evento sismico dello scorso 26 dicembre 2018 (eruzione Vulcano Etna). Gli interventi si concluderanno nella stessa mattinata, tenuto conto che non possono essere attuati in nottata per le basse temperature meteorologiche che non ...