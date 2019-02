: Ragusa, sequestrati 50 kg di hascisc - TelevideoRai101 : Ragusa, sequestrati 50 kg di hascisc - blogsicilia : Tir in partenza per Malta carico di marijuana, sequestrati 231 chili di droga - - ClaudioCazzago : Mafia Ragusa-Caltanissetta. Monopolio imballaggi mercato ortofrutta, sequestrati 35 mln ad esponente clan Rinzivill… -

La Polizia diha arrestato tre albanesi in possesso di 50 kg die di quasi un chilo di cocaina. Uno dei tre era ricercato perché doveva espiare una pena quasi 3 anni per diversi reati commessi in provincia di Roma. Per eludere i controlli, l'uomo era in possesso di una carta d'identità greca falsificata. Nell'ultimo anno la Squadra mobile diha sequestrato quasi 10.000 kg di droga.(Di sabato 2 febbraio 2019)