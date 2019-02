Marmotta Phil | presto primavera in Usa

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

2 Febbraio 2019 - Giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil : Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ...