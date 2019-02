Maltempo | ' bomba di neve' blocca la A22 | 12 km di mezzi in coda in Alto Adige

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) La copiosa nevicata di ieri ha creato molti disagi, soprattutto nel nord Italia, e ha mandato letteralmente in tilt la viabilità in. L'Autostrada del Brennero - conosciuta anche come Autostrada A22 - è rimastata e si è formato unadilunga più di 12 km.La situazione meteo, però, è critica anche in molte parti d'Italia: Venezia sta facendo i conti con l'acqua alta, mentre i fiumi toscani ed il Tevere sono "sorvegliati speciali"....