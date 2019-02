Inter | arriva la replica di Spalletti | ' ' Conte può camminare dove vuole' '

Parma - arriva Brazao in sinergia con l’Inter : Parma, dal Cruzeiro arriva il portiere Brazao in sinergia con l’Inter, un affare che inizialmente era stato impostato con il Chievo Verona Il Parma acquista Brazao tra i pali dal Cruzeiro. Il portiere classe 2000 arriva in Emilia in sinergia con l’Inter, dopo che l’affare sembrava andare in porto con il Chievo Verona nei primi giorni di gennaio. Resta da capire se D’Aversa avrà intenzione di schierarlo da titolare ...

Arriva un nuovo omaggio di Morgan a Fabrizio De André a Mestre e promette : “Nuovi arrangiamenti e Interpretazioni” : Il nuovo omaggio di Morgan a Fabrizio De Andrè a Mestre Arriva dopo lo speciale che l'ex Bluvertigo ha tenuto su Rai2 e per il quale non sono mancate numerose polemiche sul valore dei brani portati in studio e che non hanno soddisfatto i fan. Marco Castoldi torna quindi a cantare Fabrizio De André con uno speciale che terrà il 14 febbraio al Teatro Toniolo di Mestre, rinnovando la sua nota ammirazione per il cantautore genovese che ha ...

Renault Clio - arriva la 5generazione. Evoluzione totale : look elegante ed Interni raffinati : ROMA - Atto secondo per il reveal della quinta generazione della Clio, il modello di Renault più venduto al mondo con 15 milioni di unità. Dopo aver svelato la 'rivoluzione' degli interni - in cui spiccano il grande display verticale da 9,3 pollici e una impostazione alto di gamma per l'arredo - La Casa ...

Inter - pressing per Carrasco : può arrivare a gennaio (RUMORS) : Sembrava che questa di gennaio dovesse essere una sessione di mercato tranquilla in casa Inter e fino a qualche giorno fa si andava in questa direzione. Ma la quiete, a quanto pare, era solo apparente. In questi ultimi giorni, infatti, sembra essersi sbloccato qualcosa in casa nerazzurra, anche a causa delle possibili cessioni. L'acquisto di Cedric Soares, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton fissato a undici milioni di ...

Calciomercato Inter - ufficiale : dal Southampton arriva Cedric Soares : MILANO - L' Inter , tramite, un comunicato, ha annunciato che Cedric Soares è un nuovo giocatore nerazzurro. Il difensore 27enne, come si apprende dalla nota del club, "si trasferisce in nerazzurro a ...

A Torino arriva l’Inter : dove seguire il match con i granata in Tv : Lo Stadio Olimpico Grande Torino ospita domenica la sfida tra i granata e l’Inter, appuntamento che potrà generare qualche nostalgia nell’attuale tecnico dei padroni di casa, Walter Mazzarri, memore del suo passato nerazzurro. La squadra di Spalletti al momento è salda al terzo posto, ma Belotti e compagni sono riusciti in passato a fare spesso […] L'articolo A Torino arriva l’Inter: dove seguire il match con i granata in ...

Inter - Sime Vrsaljko non convince : un nuovo terzino - chi può arrivare al suo posto : Sime Vrsaljko (27 anni) non ha convinto l' Inter. Sarà per i continui infortuni, o per la resa non all' altezza delle aspettative (inevitabilmente influenzata dagli acciacchi), ma in Corso Vittorio Emanuele II ragionano sul futuro del croato, sempre più a rischio "taglio". Il terzino destro è arriva

Calciomercato Inter - colpo De Paul! Arriva a luglio : accordo con l’Udinese : Calciomercato Inter – Beppe Marotta scatenato sul Calciomercato. L’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra infatti, pur restando praticamente fermo per quanto riguarda l’attuale sessione di mercato, sembra essere particolarmente attivo in vista di quella estiva. Incassato l’acquisto del giovane e talentuoso portiere del Cruzeiro, Gabriel Brazao, e soprattutto a un passo dall’ingaggio di Diego Godin, ...

Inter - D'Ambrosio a Sky : 'Arrivare tra i primi tre è la nostra Champions - puntiamo in alto. Rinnovo? Mi piacerebbe' : Come ha sottolineato anche Danilo D'Ambrosio in esclusiva a Sky Sport: "Per noi fa differenza arrivare terzi o quarti - ha spiegato l'esterno - la Champions League per noi quest'anno sono le prime ...

Inter - Perisic ceduto subito : chi arriva al suo posto - : Ben lontano dai rendimenti dei primi anni, il croato vicecampione del mondo ha incontrato martedì la dirigenza proprio per parlare della sua situazione: se non sarà a gennaio, l'addio arriverà in ...

Mercato NBA – Miami Heat Interessati a Bradley Beal : ma quante difficoltà per arrivare alla guardia degli Wizards” : I Miami Heat sarebbero interessati a Bradley Beal dei Washington Wizards, ma per arrivare alla guardia capitolina ci sono diversi ostacoli degni di nota I Miami Heat stanno sondando il Mercato alla ricerca di una possibile aggiunta di livello al proprio roster. La franchigia della Florida galleggia con un perfetto record di 22-22 al settimo posto della Eastern Conference, con due vittorie in più dei Pistons (9°) e una partita da giocare. ...

Calciomercato - l’Inter pensa a due contropartite per arrivare a Chiesa a giugno : Federico Chiesa è finito da tempo nel mirino dell’Inter, il club nerazzurro sta tentando di convincere la Fiorentina a cedere il calciatore in estate Federico Chiesa piace eccome all’Inter di Luciano Spalletti. Da tempo i nerazzurri hanno messo gli occhi sul gioiello della Fiorentina e nel mese di giugno potrebbe partire il pressing definitivo per portarlo a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, un primo colloqui ci sarebbe ...

Inter - Gagliardini alla Fiorentina per arrivare a Chiesa : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato nerazzurro e spiega come l'Inter segua con molto Interesse Federico Chiesa. 'Per l'attacco occhi puntati sul gioiello della Fiorentina per il quale però va trovata una non ...

Rivoluzione Inter : non solo Barella - ecco il progetto per arrivare a Chiesa : progetto NERAZZURRO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter ha in programma l'affondo con la Fiorentina per l'esterno d'attacco classe '97 in vista di giugno. Un affare non ...