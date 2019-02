Formazione neoassunti | dati di utilizzo Indire | 13729 bilanci iniziali in lavorazione

Indire neoassunti - dati della Formazione in corso : i docenti iscritti sono 28544 : Le iscrizioni dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo alla piattaforma online dedicata dell'Indire sono ormai quasi completate. Secondo i dati diffusi da Indire risultano iscritti 28.544 docenti, di cui 6.467 sono quelli iscritti al percorso annuale Fit. Coloro che hanno completato l’associazione col tutor sono pari a 22.213, sebbene i tutor potranno accedere alla piattaforma in primavera. Le iscrizioni alla piattaforma Indire sono ...