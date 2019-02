Dalle scuse di Dzeko alla squadra alla voglia di riscatto | Di Francesco svela | “ecco come

sportfair

(Di sabato 2 febbraio 2019) Eusebio dipronto per la sfida contro il Milan: la Roma a caccia deldopo il pesante 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia “si riparte? Facendo una prestazione di grandissimo livello, fisica e mentale. E’ fondamentale in un momento così delicato“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di, in conferenza stampavigilia del match con il Milan, che arriva a 4 giorni dpesante sconfitta per 7-1 contro la Fiorentina, costata l’eliminazione dCoppa Italia.Luciano Rossi/AS Roma/LaPresseagonizzante? Non per forza si deve morire, ci si può anche salvare e tornare ad essere vitali“. Così l’allenatore della Roma, Eusebio Di, sul momento della suareduce dpesante sconfitta per 7-1 contro la Fiorentina, costata l’eliminazione dCoppa Italia. ...