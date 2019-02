Rai 1 | l' Usigrai contro la scelta di Maria Giovanna Maglie | Non è iscritta

Rai - l UsigRai denuncia 'Maglie non iscritta a ordine giornalisti da tre anni' : 'Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in #Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all'ordine dei #giornalisti. Non risulta più ...

Supercoppa Milan-Juve - sit-in di protesta davanti ambasciata Saudita. UsigRai : “Scelta scellerata” : Usigrai, insieme con Fnsi, l’Ordine dei giornalisti, Articolo 21 e Amnesty International Italia si sono unite per un sit in di protesta davanti la sede dell’ambasciata dell’Arabia Saudita in occasione della Supercoppa italiana di calcio tra Juventus e Milan, in programma mercoledì sera a Gedda. “Giocare la super coppa in Arabia Saudita è una scelta scellerata – ha spiegato Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai -. ...

Freccero : 'Le donne con il velo se si truccano sono eccitanti'. Protesta dell'UsigRai : sessista - si vergogni : 'Il Direttore di Rai2, Carlo Freccero, dovrebbe vergognarsi. Fare battute, sessiste, su un tema serio come la condizione delle donne in Arabia Saudita è indecoroso. Lo è ancora di più se a farle è un ...

FNSI e UsigRai : “Censurabile che Milan - Juve e Serie A non abbiano fatto passi indietro” : La Federazione Nazionale Stampa Italiana e l'Unione Sindacale Giornalisti Rai attaccano: "Va fatta una riflessione sull'opportunità di giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita". L'articolo FNSI e Usigrai: “Censurabile che Milan, Juve e Serie A non abbiano fatto passi indietro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rai - UsigRai - Fnsi e Cdr Rainews24 esprimono solidarietà a Giorgia Rombolà : "Sarebbe opportuno - prosegue la nota - per il bene complessivo della nostra comunità nazionale, che chi è chiamato ad essere classe politica e dunque dirigente del Paese evitasse quel linguaggio ...

Supercoppa - UsigRai alla Lega : “Soldi contano più dei diritti civili” : Supercoppa Italiana Arabia Saudita Usigrai. La Lega Serie A ha ufficializzato oggi data e luogo della finale di Supercoppa Italiana: la gara, come era già stato anticipato nelle scorse settimane, si terrà mercoledì 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30 locali (ore 18.30 italiana). A contendersi […] L'articolo Supercoppa, Usigrai alla Lega: “Soldi contano più dei diritti ...