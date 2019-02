Picchiata a 7 ani per una tazza di tè | la sorella filma tutto e fa arrestare la mamma

Francesca Cipriani Picchiata da un ex - rivela a Pomeriggio 5 : 'Mi voleva uccidere' : La puntata odierna di Pomeriggio 5 è stata una puntata ricca di colpi di scena. Nel corso della seconda parte della trasmissione, la conduttrice Barbara D'Urso è passata a trattare un argomento molto delicato: le violenze subite da una famosa showgirl. Francesca Cipriani è stata picchiata da un ex fidanzato nel 2014, attualmente è ancora in atto un processo. Francesca Cipriani racconta a 'Pomeriggio 5' di essere stata picchiata dal suo ex ...