Non va alle nozze | ritrovato carbonizzato in auto

Rienzi : Non si possono secretare atti inerenti stadio Tor di Valle : Roma – Nuova denuncia del Codacons sul caso dello stadio della Roma. A finire nel mirino dell’associazione e’ la perizia finale del Politecnico di Torino che, a quanto si apprende, sarebbe stata secretata dal Campidoglio. “Il Comune non puo’ imporre il segreto su un atto di importanza vitale per la citta’ e per i cittadini- spiega il presidente Carlo Rienzi- Per tale motivo presenteremo un esposto in Procura ...

Della Valle : “Fiorentina Non in vendita ma prosegue l’autofinanziamento” : "La Fiorentina non è in vendita ma continuerà ad agire in regime di autofinanziamento", ha spiegato Andrea Della Valle in un incontro con i Club Viola. L'articolo Della Valle: “Fiorentina non in vendita ma prosegue l’autofinanziamento” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ddl Pillon - rissa con spintoni e insulti alle attiviste di ‘Se Non ora quando’. Il senatore leghista : ‘Avanti per la nostra strada’ : Contestazioni e attimi di tensione al convegno organizzato dalla Lega a Roma e a cui le attiviste di ‘Se non ora quando‘ hanno preso parte con un blitz di protesta, finendo oggetto di spintoni e insulti. Tornata la calma il senatore Simone Pillon, ai pochi intervenuti, ha illustrato gli obiettivi del suo contestatissimo Disegno di Legge sull’affido condiviso e sul quale il sottosegretario M5S ha espresso la sua netta ...

M5S - Di Maio elenca le promesse mantenute : “Il Tap e le altre misure disattese? Non ci saranno ricadute alle elezioni” : “promesse elettorali M5S mantenute e non avrei mai immaginato di riuscire a portare casa in sette mesi di governo le misure principali del contratto di governo”. Così Luigi Di Maio esordisce nella conferenza stampa ‘quello che diciamo facciamo’ alla Camera dei Deputati. Eppure alcuni annunci sono stati disattesi: lo stop al Tap, il no al Muos, lo stop all’acquisto degli F35, il ‘mai più condoni‘, il ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Voglio qualificarmi alle Olimpiadi 2020 - Non credo parteciperò ai Mondiali” : Tania Cagnotto prosegue nei suoi duri allenamenti in coppia con Francesca Dallapè, le azzurre sono tornate alla ribalta dopo le rispettive gravidanze e ora inseguono una difficile qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo essere salite sul podio a Rio 2016. La bolzanina ha deciso di rimettersi in gioco con grande cuore e ha raccontato la sua nuova vita in un’intervista rilasciata a Gente (il numero uscirà venerdì 1° febbraio): ...

Spy-Story a Otranto - il Sindaco rinuncia alla bonifica del Comune dalle cimici : "Non spenderemo soldi pubblici" : Una scoperta casuale, durante alcuni di riparazione dell'impianto elettrico, ora rischia di trasformarsi in una vera e propria spy story con tanto di indagini della Procura di Lecce che vuole fare ...

Truffati dalle banche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che Non possiamo dare rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche”. ...

Recessione tecnica - che cos'è e perché Non è diversa dalle altre : Il linguaggio politico - di fronte ai due trimestri di calo del pil, il secondo certificato oggi dall’Istat - si è subito appropriato di questa definizione, quasi a suggerire che si tratti di un fenomeno meno grave di una Recessione “non tecnica” o comunque transitoria. Non è esattamente così...

La polizia gallese avvisa i conducenti di Non fermarsi a fissare il "Drago di Bethesda" : La polizia gallese ha avvisato i conducenti di non fermarsi a fissare il "Drago di Bethesda"Sì, c'è un drago vicino a Bethesda - soprannominato "il Drago di Bethesda" dal suo creatore - e sta causando un po' di problemi, come riporta Eurogamer.net.Ma non si tratta di quella Bethesda, bensì della Bethesda in Galles, nella contea di Gwynedd, lungo il corso del fiume Ogwen.Read more…

Allegri : 'E' una serata da ricordare sperando Non ricapiti' : Roma, 31 gen., askanews, - 'Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti'. Questo il tweet del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo l'...

Ecco così una recessione «tecnica» e perché Non è diversa dalle altre - : lo stato dell'economia 31 gennaio 2019 Istat, Italia in recessione tecnica. Pil -0,2% nel quarto trimestre 2018 Le recessioni «certificate» Situazioni simili si verificano però anche in paesi ...

Allegri Non vuol sentir parlare di allarmi - : Il brutto 3-0 della Juventus sul campo dell'Atalanta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, non spaventa Massimiliano Allegri, che non vuol sentir parlare di campanelli d'allarme. 'Non so ...

Maturità - Bussetti : "Non sarà difficile. Allenare ragazzi a fatica" : Roma, 31 gen., askanews, - Secondo il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, intervistato da Repubblica, "la Maturità 2019 non sarà difficile, d'altro canto non lo è mai stata. Con tutti quei ...