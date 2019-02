Lazio | ' Terre Ospitali in festa' a Frascati

Bonus terzo figlio 2019 : terreni gratis e agevoLazioni in Legge di Bilancio : Bonus terzo figlio 2019: terreni gratis e agevolazioni in Legge di Bilancio agevolazioni terzo figlio e Bonus 2019 Bonus terzo figlio 2019: terreni gratis e agevolazioni in Legge di Bilancio terreni gratis col terzo figlio Nella manovra ci sarà spazio per quello che è stato ormai soprannominato il “Bonus per le famiglie numerose“. Infatti, l’ esecutivo è al lavoro per garantire una serie di agevolazioni alle coppie con tre ...

Eclissi del 21 Gennaio - Superluna di sangue - terremoti - eruzioni vulcaniche e meteo estremo : esiste davvero una reLazione? : All’inizio della prossima settimana, la luna darà spettacolo in cielo con l’Eclissi della Superluna di sangue, che in Italia potremo ammirare alle prime ore del mattino di lunedì 21 Gennaio. In un’Eclissi totale di luna, il sole, la Terra e il nostro satellite sono perfettamente allineati. La Terra proietterà la sua ombra sulla luna, impedendo che la sua superficie venga raggiunta dalla luce solare. Tuttavia, attraverso il fenomeno dello ...

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popoLazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popoLazione - gente in strada : forte scossa di terremoto in Emilia Romagna con Epicentro ad 11 km da Ravenna. La scossa è stata avvertita distintamente poco dopo la mezzantotte in tutto il nord est d'Italia....

Scossa di terremoto in Emilia Romagna di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popoLazione - gente in strada : Forte Scossa di terremoto in Emilia Romagna con Epicentro ad 11 km da Ravenna. La Scossa è stata avvertita distintamente poco dopo la mezzantotte in tutto il nord est d'Italia....

Scossa di terremoto in Emilia Romagna. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popoLazione - gente in strada : Forte Scossa di terremoto in Emilia Romagna con Epicentro ad 11 km da Ravenna. La Scossa è stata avvertita distintamente poco dopo la mezzantotte in tutto il nord est d'Italia....

Terremoto avvertito dalla popoLazione : scossa di magnitudo 4.1 a Milo : scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 registrata a Milo (Catania) nella notte. Il Terremoto non ha provocato danni a persone...

Etna - terremoto Catania : nuova scossa avvertita dalla popoLazione [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoto a Isernia - popoLazione in strada nel panico sotto la neve : “Scossa infinita” : Paura questa mattina a Acquaviva d'Isernia per un sisma di 3.0. panico tra la popolazione che si è immediatamente riversata in strada nonostante le temperature rigide (in paese ci sono 40 centimetri di neve). Al momento però non si segnalano danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - un'altra scossa alle pendici dell'Etna : paura tra la popoLazione : Nuove scosse di Terremoto in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo 2.9 è avvenuto 3 chilometri a nord del paese di Ragaina, alle pendici dell'Etna. La scossa è stata...

Terremoto centro Italia : scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo - gente per strada in diverse citta' : Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull'Italia centrale e precisamente sull'Appennino abruzzese. Stando ai...

Terremoto Lazio e Abruzzo - esperto INGV : la scossa di Capodanno nella Marsica “un evento principale - quasi singolo” : Il Terremoto magnitudo Mw 4.1 localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 km di profondità, a 3 km W Collelongo (L’Aquila), ieri alle 19:37:46, “non è collegato alle sequenze che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 2016, né al sisma de L’Aquila del 2009“: lo ha dichiarato all’ANSA il sismologo INGV Maurizio Pignone. Secondo l’esperto “non si può ancora ...

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : verifiche a Collelongo - non ci sono danni : In seguito al Terremoto magnitudo 4.1 di ieri, solo pochi anziani hanno scelto di passare la notte all’interno dell’istituto comprensivo di Collelongo (L’Aquila), messo a disposizione dal Comune. Le verifiche effettuate dai vigili del Fuoco su tutti gli edifici di pubblico interesse hanno dato esito negativo e nella giornata di oggi continuano anche le verifiche di abitazioni private. Subito dopo la scossa delle 19:37 i ...

Scossa terremoto 4 - 2 in Lazio e Abruzzo : paura ma nessun danno : Roma, 2 gen., askanews, - Tanta paura ma per fortuna nessun danno a persone o cosa dalla Scossa di terremoto di intensità 4.2 avvertita ieri sera alle 19.37 in una vasta zona del Lazio e dell'Abruzzo. ...