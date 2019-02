I Disturbed salvano una donna dal pogo | David Draiman la accoglie sul palco video

optimaitalia

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Uncomparso in rete mostra il momento in cui iunanotevolmente in difficoltà di fronte al. La, infatti, si è ritrovata in mezzo a undurante un concerto della band nu metal statunitense e il frontman, dopo aver notato la scena, ha interrotto l'esibizione per trarre in salvo la spettatrice erla sul.Il cantante si è dunque diretto verso il bordo dello stage e si è rivolto direttamente alla ragazza: «Signore, signori, vi sto parlando proprio qui davanti a tutti, ho visto cosa è successo. Tu, mia cara... ti piacerebbe venire qui per l'ultima canzone?», per poi invitare un responsabile della sicurezza ad aiutare la giovane fan ad unirsi alla band per un ultimo pezzo. Prima dell'accaduto, la band di Stupify si stava esibendo con il brano Indestructible. Nelpostato dall'utente Deadmike è possibile ...