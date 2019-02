Genoa : Perinetti - via Piatek?Non previsto : ANSA, - GENOVA, 1 FEB - "I giocatori vanno dove vogliono andare. Il Milan stesso non ha evitato che Higuain andasse via. Le prime offerte per Piatek non le abbiamo nemmeno ascoltate, poi è arrivata ...

Genoa - scoppia il caso Lapadula : duro botta e risposta tra il dg Perinetti e l’agente del giocatore : botta e risposta al veleno tra il dirigente rossoblù e il procuratore dell’attaccante, che ha replicato con veemenza alle parole del dg L’interesse del Parma nell’ultimo giorno di calciomercato, un corteggiamento flebile trasformatosi poi in un nulla di fatto. Gianluca Lapadula rimane così a Genoa, nonostante il poco utilizzo da parte di Prandelli e una prima parte di stagione quasi da separato in casa. LaPresse/Francesco ...

Genoa - Perinetti : 'Piatek non avrebbe digerito un nostro no al Milan' : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima del match con l'Empoli: 'Ci sono alcuni calciatori che sono appena arrivati e pian piano dovranno inserirsi. Siamo dovuti intervenire per forza sul mercato, la cessione di Piatek è stata ...

Calciomercato Milan-Piatek - il dg del Genoa Perinetti : 'Probabile che ci incontreremo' : Milano-Londra-Genova, un triangolo di mercato che presto potrebbe diventare rovente. Con Gonzalo Higuain e il Chelsea sempre più vicini a dirsi ufficialmente sì dopo l'intesa di massima raggiunta tra ...

Genoa - Perinetti conferma l’incontro col Milan per Piatek! E sul sostituto… : Genoa e Milan stanno trattando il passaggio in rossonero del centravanti polacco Piatek, il Grifone penserà dopo al sostituto Giorgio Perinetti, dirigente del Genoa, ha parlato del possibile addio di Piatek al Grifone. Il Milan è interessato ed ha chiesto un incontro come rivelato da Perinetti ai microfoni di Radio CRC: “Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui ...

Calciomercato - il Genoa apre alla cessione di Piatek al Milan : le parole di Perinetti : Genoa pronto a cedere Piatek, le parole di Perinetti sono abbastanza chiare, il Milan tenta il colpo già a gennaio: le ultime Il Genoa apre ufficialmente le porte alla possibile cessione di Piatek. Il direttore generale del Genoa Perinetti, ha infatti parlato del possibile addio del polacco, le sue parole a gianlucadimarzio.com sono abbastanza eloquenti: “Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Calciomercato Genoa - Perinetti annuncia una cessione e svela le altre trattative : “Kouame al Napoli? Stiamo parlando, c’e’ stato un approccio tra i presidenti Preziosi e De Laurentiis anche impegnativo, per cosi’ dire. Ora bisogna passare alla fase operativa, con i dettagli di vari bonus e tecnicismi che, alla fine, sono quelli che contano”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore Giorgio Perinetti, intervistato da Radio Kiss Kiss. Ma nella trattativa potrebbero essere inseriti ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Genoa - il dg Perinetti : “Romero - forte interesse della Juventus” : Intervistato ai microfoni de IlBianconero.com, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato del futuro di Christian Romero, difensore nel mirino della Juventus: “Abbiamo un buon rapporto con la Juventus e da questo possono nascere diversi discorsi. I bianconeri hanno manifestato un forte interesse verso Romero, ci saranno altri incontri per capire di che si […] L'articolo Genoa, il dg Perinetti: “Romero, forte ...

Romero - Kouame e Krunic : Perinetti fa il punto sul calciomercato del Genoa : Il calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo con diverse trattative sia in entrata che in uscita che stanno animando questi giorni Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha fatto il punto sul calciomercato del club ligure in vista dei prossimi caldissimi giorni di trattative. Se in entrata continua ad essere d’attualità il nome di Rade Krunic, è in uscita che il Grifone potrebbe muoversi maggiormente, anche se i ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Perinetti - dg Genoa : «Kouame - nuovo contatto col Napoli» : L’intervista a Radio Crc Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in diretta a Radio Crc. Al centro delle sua dichiarazioni, il futuro di Christian Kouame e la trattativa per il passaggio al Napoli dell’attaccante ivoriano. «Inizio col dire che nessuno lascia Genoa a gennaio. Magari c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro…». Kouame-Napoli: «Abbiamo avuto un colloquio con i ...