: Auto, a gennaio immatricolazioni in calo del 7,5% #Auto - MediasetTgcom24 : Auto, a gennaio immatricolazioni in calo del 7,5% #Auto - TelevideoRai101 : Auto, immatricolazioni gennaio -7,55% - Cyber_Feed : Ultim'ora #Auto, immatricolazioni gennaio -7,55% -

Parte in salita il 2019 per il mercato italiano dell'. A, rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state registrate 164.864, con un calo del 7,55% rispetto allo stesso mese del 2018, quando furono vendute 178.326 vetture. In calo anche i trasferimenti diusate, -3,69% rispetto a2018. Il gruppo Fca ha immatricolato 39.773 vetture in Italia, -21,64% rispetto adell'anno scorso. La quota è scesa dal 28,46 al 24,12% (-4,34%).(Di venerdì 1 febbraio 2019)