Arrow | The Flash | Supergirl e Legends of Tomorrow rinnovate in attesa del crossover “più

Arrow 7×11 regala al pubblico l’incontro dei due fratelli : qual è la verità su The Glades? : Le cose continuano a complicarsi in Arrow 7x11, l'episodio che regalerà ai fan l'incontro tra i due fratelli e che metterà Oliver e Laurel al cospetto del loro passato. Sicuramente si parla di due modi diversi e di due argomenti differenti visto che l'eroe incappucciato della serie, proprio nell'episodio che ha segnato il ritorno di Arrow 7 in onda negli Usa, ha scoperto di avere una sorella. Grazie al DNA raccolto su una scena del crimine e ...

Emiko protagonista in Arrow 7 : “Sostituta di Thea? Porterà a galla i segreti dalla tomba dei Queen” : Il lunedì si avvicina a grandi passi e con esso anche il ritorno in onda di Arrow 7, almeno negli Usa. La serie tv madre dell'Arrowverse potrebbe andare verso il tramonto chiudendo i battenti proprio il prossimo anno con l'annunciato crossover in cui proprio Oliver potrebbe avere la peggio ma, fino ad allora, i fan dovranno concentrarsi sugli episodi attualmente in onda e sul debutto di Emiko. Il finale di mezza stagione di Arrow 7 ha ...

The Flash 5 e Arrow 7 - anticipazioni Usa : il ritorno di Cicada e la sorellastra di Oliver : Negli Stati Uniti sono imminenti i debutti di metà stagione delle serie che fanno parte dall'Arrowverse sull'emittente The CW. Il 15 gennaio riparte The Flash con il decimo episodio della quinta stagione, dove rivedremo Nora Allen, la futura figlia di Barry e Iris, e il ritorno del villain Cicada. La serie, prima del crossover Elseworld, si era congedata dal pubblico il 4 dicembre con l'ottavo episodio che ha permesso alla serie di arrivare ...

Dal debutto di The 100 6 e di Jane The Virgin al trasloco di Arrow 7 : The CW rivela le date delle première 2019 : Dal debutto di The 100 6 all'arrivo delle ultime stagioni di Jane The Virgin e iZombie, The CW ha annunciato le date delle première 2019 non senza sorprese tra traslochi e nuove serie in arrivo. In particolare, la quinta e ultima stagione di Jane the Virgin sarà presentata a partire da mercoledì 27 marzo e lo stesso succederà ad iZombie anche se i suoi ultimi episodi andranno in onda dal 2 maggio. A questi punti centrali dobbiamo unire il ...

Arrow 7 - The Flash 5 - Supergirl 4 : nuovi episodi - possibile la morte di Oliver Queen : La pausa festiva è finita e anche negli Stati Uniti la programmazione riprenderà, come sempre, dal punto in cui si è interrotta a novembre/dicembre. Le serie tv in onda su The CW, nello specifico, Arrow, The Flash e Supergirl, ripartiranno, rispettivamente, con i nuovi episodi della settima stagione, della quinta e della quarta, tutte dal decimo episodio. Le tre serie tv, non tenendo conto del crossover Elseworld, il nono episodio, riprenderanno ...

The Flash 5 - Arrow 7 e Supergirl 4 in onda in Italia anche su Sky : Mediaset annuncia le date ufficiali : Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato: The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 hanno finalmente una data ufficiale di messa in onda su Mediaset. Mentre ancora non c'è traccia di un passaggio in chiaro per le stagioni precedenti, andate in onda solo su Premium, ecco arrivare una gradita notizia che da il via il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi. The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 attualmente sono in pausa ...

Katie Cassidy di Arrow ha sposato Matthew Rodgers : 32enne attrice americana vista in Supernatural, in Gossip Girl e attualmente negli abiti di Dinah Laurel Lance in The Flash e Legends of Tomorrow, Katie Cassidy ha giurato amore eterno a Matthew Rodgers.Nozze a sorpresa a Sunset Key, lo scorso 8 dicembre, come ufficializzato dalla stessa attrice sui social, con splendido abito in pizzo firmato Pronovias.prosegui la letturaKatie Cassidy di Arrow ha sposato Matthew Rodgers pubblicato su ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...

Crisi sulle Terre Infinite sarà il prossimo crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl : il primo promo conferma il rinnovo delle serie? : La terza e ultima parte di Elseworlds è passata quasi in secondo piano quando The CW ha deciso bene di mandare in onda gli ultimi minuti del crossover annunciando il prossimo "Crisi sulle Terre Infinite". Uno degli eventi fumettistici per eccellenza dell'universo DC conquisterà la prossima stagione televisiva ma confermando anche, indirettamente, una serie di notizie che mettono il pubblico già a proprio agio. Crisi sulle Terre Infinite sarà ...

Arrow 7 incontra Batwoman in Elseworlds : il pubblico promuove il crossover con The Flash 5 e Supergirl 2 : Continua con successo la maratona di Elseworlds che si concluderà questa sera negli Usa con la terza e ultima parte con The Flash 5. Arrow 7 ha incontrato ieri sera Batwoman e il pubblico non solo ha apprezzato lo scambio di ruoli tra Oliver e Barry ma anche tutto quello che c'è stato intorno a cominciare dall'esordio di Kate Kane. Dopo l'arrivo di Barry e Oliver nella fattoria di Clark Kent e Lois Lane, i due protagonisti, accompagnati da ...

Il crossover tra Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 parte da The Monitor e le rivelazioni di Clark Kent : Il crossover tra Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 ha ufficialmente preso il via poche ore fa negli Usa per la gioia del pubblico americano che vedrà la seconda parte questa sera e la terza già domani salutando poi le tre serie fino a gennaio 2019 per la lunga pausa natalizia. I punti di forza del crossover rimangono quelli delle singole serie ovvero l'azione ma anche le risate e i villain a cominciare proprio da Monitor che entra subito in ...

Katie Cassidy : l’attrice di Arrow e Gossip Girl ha sposato Matthew Rodgers : Katie Cassidy si è sposata: chi è il marito Matthew Rodgers Fiori d’arancio per Katie Cassidy! La popolare attrice – famosa per il ruolo di Laurel Lance in Arrow ma pure per quello di Juliet Sharp in Gossip Girl – si è sposata in gran segreto. L’annuncio è arrivato su Instagram dalla diretta interessata, che […] L'articolo Katie Cassidy: l’attrice di Arrow e Gossip Girl ha sposato Matthew Rodgers proviene da ...

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 : primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

