Samp | Regini alla Spal in prestito

Samp doria - fatta per Regini alla Spal e Leverbe al Cagliari : Secondo Sky Sport invece Leverbe si trasferirà al Cagliari , dato che i sardi avevano potuto seguirlo da vicino già l'anno scorso, quando giocava nell'Olbia. Il difensore classe 1997 dovrebbe poi ...

Serie A Samp doria - Regini con la Primavera. Bereszynski - terapie : GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Parma . Il programma odierno ha previsto riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, partita a ...

Serie A Sampdoria - Regini e Murru in gruppo : GENOVA - La trasferta di Roma si avvicina e la Sampdoria prosegue al 'Mugnaini' la preparazione in vista dell'anticipo di sabato sera in casa della Lazio . Due i gruppi su cui ha lavorato lo staff ...