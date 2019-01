Ragazzo infelice di essere vergine a 27 anni minaccia | “Ucciderò tutte le ragazze che

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) “Non ho mai avuto una ragazza”: undel Colorado si è sfogato sui social, lamentandosi del fatto diancoraa 27. La sua tristezza però, si è trasformata presto in rabbia e così dalle lamentele Christopher Wayne Cleary è passato alle minacce, sempre più pesanti, tanto da preoccupare i residenti del suo quartiere. “Uccideròleche incontro”, ha annunciato infatti in un altro post su Facebook. A riferirlo è il Washington Post che spiega come diverse denunce sono arrivate alla polizia di Denver che ha avviato un’indagine e ha arrestato il giovane.Cleary è stato trasferito nel carcere della contea di Utah con l’accusa di “minacce terroristiche”: gli inquirenti hanno ritenuto infatti attendibili le parole che il giovane ha scritto sui social. “Tutto quello che volevo era una ragazza, non 1.000. ...