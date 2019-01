Processo Salvini | Di Maio e i timori sul gruppo | ' In Aula ci giochiamo tutto'

Processo a Salvini - M5S spaccati sul no : E' durato un'ora il primo tempo del caso Diciotti sul palcoscenico della Giunta per le immunità del Senato. Si riprenderà mercoledì prossimo: sette giorni è il tempo concesso al ministro dell'Interno ...

“Voterò contro il Processo a Salvini”. Parla Sandra Lonardo : Roma. Il 16 gennaio 2008, l’allora ministro della Giustizia del governo Prodi, Clemente Mastella, annunciò alla Camera le sue dimissioni dopo che la moglie, Sandra Lonardo, era stata posta agli arresti domiciliari. Prodi cadde. Dieci anni dopo sono arrivate le assoluzioni piene. Oggi Sandra Lonardo

Vittorio Feltri e il voto sul Processo a Matteo Salvini : "Luigi Di Maio non tornerà a fare il bibitaro" : L'esito sul voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti si sta ormai delineando in modo chiaro, anzi secondo Vittorio Feltri il finale è facilmente prevedibile. Difficile, se non impossibile, che i senatori grillini mandino il leghista al processo

Processo a Salvini - Sibilia (M5S) : "Voteremo sì". Fedriga (Lega) : "Si ridiscute tutto" : I tentennamenti di ieri del Movimento 5 Stelle sul voto per l'autorizzazione a procedere contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembrano già acqua passata. Se ieri i pentastellati avevano espresso qualche dubbio, anticipando forse un voto in supporto di Salvini, oggi la situazione è cambiata. Alessandro Di Battista ha confermato che il Movimento 5 Stelle voterà "sì all'autorizzazione a procedere" e lo ha ribadito anche il deputato ...

'Salviamo o no il bullo?' Base 5S divisa su Processo Salvini : Base M5S divisa sul voto del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti . A leggere i commenti sul blog delle Stelle, ma anche sulle pagine ...

Processo Diciotti - Lombardi : "Salvare Salvini ci costerà caro" : La grillina Roberta Lombardi si schiera apertamente a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Far passare la prassi secondo cui chi ricopre ruoli istituzionali e di potere, invece che essere ancora più ligio di tutti gli altri cittadini proprio in virtù della carica pubblica ricoperta, può sottrarsi al giudizio della magistratura" va contro i "valori fondanti del Movimento 5 Stelle che ha ...

Marco Travaglio - ribaltone sul Processo a Matteo Salvini : "Conseguenze rovinose" : Salvini a processo sì o no? Per Marco Travaglio la risposta è ovviamente sì. In primis perché il non dare via libera in Senato al procedimento contro Matteo Salvini per il caso Diciotti avrebbe conseguenze rovinose sulla tenuta politica del M5S, e tutti sappiamo quanto Travaglio tenga ai grillini. M

Matteo Salvini - M5S dirà sì a Processo in Giunta - poi al Senato... Il piano per salvare il leghista : La Giunta per l'immunità del Senato voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Con quelli del M5S saranno 13 i "sì" contro i 10 "no" che dovrebbero arrivare da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Così hanno deciso i vertici grillini, perchè in fin dei conti

Processo Salvini - Conte : 'Nessuna preoccupazione per tenuta governo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Diciotti-Salvini-M5S : la verità Il no al Processo sempre in pole : "Alla luce degli atti abbiamo registrato la retromarcia di Salvini, la situazione è totalmente cambiata. In ogni caso la nostra posizione sarà compatta". Ad affermarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso al termine della prima riunione della Giunta... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul Processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Giuseppe Conte - la bomba di Augusto Minzolini : "Vi svelo la sua sceneggiata sul Processo a Salvini" : Tra chi ha pochi dubbi su cosa accadrà per la vicenda Diciotti e la richiesta di procedere contro Matteo Salvini c'è Augusto Minzolini, che in pochi caratteri, su Twitter, traccia il quadro e punta il dito contro quello che definisce il "carnevale grillino". Dunque, riporta quelle che definisce "voc