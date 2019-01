Microsoft conferma di aver risolto i problemi che impedivano l' accesso a Xbox One

eurogamer

: Risolti i problemi di accesso a #XboxOne. - Eurogamer_it : Risolti i problemi di accesso a #XboxOne. - GloriaGrigolon : #Shutdown: ripresa attività federali fino a 15/02 #Trump non cede su muro Messico $5,7B #Fed: #Powell verso conferm… - HTNOVO : Supporto Windows 10 Enterprise ed Education esteso a 30 mesi: #Microsoft conferma che le… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Nella giornata di ieri molti utenti diOne hanno fatto ricorso ai social media e ai forum della community per segnalare l'esistenza di schermate nere nel momento di accedere alle loro console. Prontamenteha dichiarato di essere a conoscenza del problema, ora, sembra che la situazione sia risolta.Come riporta Eurogamer.net,hato via Twitter che ie gli errori diOne che gli utenti hanno riscontrato con le loro console sono stati risolti."Irelativi all'avvio della consoleOne, all', agli errori di aggiornamento e irelativi alla nostra pagina di stato sono stati risolti. Grazie per esserti unito a noi mentre i nostri team hannoquestie apprezziamo le segnalazioni. Come sempre, siamo qui e vi ascoltiamo".Read more…