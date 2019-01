ilfattoquotidiano

: Il dl Semplificazioni fa arrabbiare 14mila aspiranti poliziotti - ilfattoblog : Il dl Semplificazioni fa arrabbiare 14mila aspiranti poliziotti - Cascavel47 : Il dl Semplificazioni fa arrabbiare 14mila aspiranti poliziotti -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il governo del cambiamento tira avanti, avvolto da nugoli di polemiche. Queste, specie se sollevate da sinistra, riguardano puntualmente grandi temi – migrazioni, grandi opere, immunità parlamentare a Matteo Salvini… – che erodono il consenso ai Cinquestelle, ma portano acqua al mulino della Lega. Si spiegano anche così, banalmente, i sondaggi che danno ormai quest’ultima circa otto punti sopra il M5s. Verrebbe da dire, ci fosse una volta che i fari dell’informazione inquadrano problemi più terra-terra, che toccano da vicino la vita delle persone. Come quello del concorso in Polizia su cui cerco qui di attirare l’attenzione.Il consenso che ancora avvolge il governo deriva soprattutto dal fatto che si presenta ancora come del cambiamento. In realtà, come mostrerà la parte monografica della rivista Ragion pratica su populismo e legislazione in uscita in primavera, la prassi ...