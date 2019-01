A Como chiuse scuole per neve

Maltempo : Como - allerta meteo per domani e scuole chiuse : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che "alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in se

Allerta Meteo Como - neve in arrivo : scuole chiuse domani 01 Febbraio : Allerta Meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che “alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in seguito alla riunione in prefettura, nella quale si è preso atto delle criticità conseguenti alle avverse condizioni Meteo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine ...

Skinheads Como - chiuse indagini per 13 : 19.45 I pm hanno chiuso le indagini relative all'irruzione di un gruppo di Skinheads durante una riunione del movimento "Como senza frontiere" in cui si discuteva di migranti: gli indagati sono 13 e sono accusati di violenza privata. Le teste rasate che interruppero la riunione pretesero il silenzio mentre leggevano un loro comunicato in cui si stigmatizzava l'attività dell'associazione a favore dei migranti giunti a Como e nella provincia.