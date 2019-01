Psg | Rabiot non si muove a gennaio

Psg-Adrien Rabiot - è testa a testa tra Barcellona e Tottenham : Tra i pezzi pregiati del calciomercato, pochi dubbi, c’è sicuramente Adrien Rabiot. Il giovane centrocampista francese fa gola a diversi club in Europa.Chi non vorrebbe Adrien Rabiot? Il centrocampista classe ’95 in Italia piace a Juventus e Milan su tutte, ma non si è mai andati oltre una semplice sondaggio per il semplice motivo che l’ingaggio chiesto dal ragazzo è tutt’altro che esiguo e prima di poter proseguire ...

Calciomercato Psg : Rabiot si allena con le riserve - porta il club in tribunale? : Guerra aperta tra Adrien Rabiot e il Psg. Secondo quanto riportato dal sito Paris United, il centrocampista avrebbe deciso di denunciare il club agli organi federali francesi. Una situazione ...

Psg-Rabiot - la battaglia forse finirà in tribunale : ROMA - Tra Adrien Rabiot e il Psg è ormai guerra aperta. Nonostante l'invito fatto dal tecnico Tuchel al club di reintegrare il giocatore, visto anche l'infortunio capitato a Marco Verratti , le parti ...

Rabiot-Psg possono finire in Tribunale : ANSA, - ROMA, 21 GEN - Tra Adrien Rabiot e il PSG è ormai guerra aperta. Nonostante l'invito fatto dall'allenatore Tuchel al club di reintegrare il giocatore, visto anche l'infortunio capitato a Marco ...

Rabiot-Psg possono finire in Tribunale : ANSA, - ROMA, 21 GEN - Tra Adrien Rabiot e il PSG è ormai guerra aperta. Nonostante l'invito fatto dall'allenatore Tuchel al club di reintegrare il giocatore, visto anche l'infortunio capitato a Marco ...

Psg - Rabiot si allena con le riserve : è una mossa del club per spingere alla cessione : Il centrocampista Rabiot non rientra più nei piani del Psg, il calciatore ha deciso di non rinnovare il contratto e la mossa del club francese è per convincere Rabiot a lasciare il club a gennaio. Ecco le parole del tecnico Tuchel: “e’ una decisione del club e la rispetto. Stiamo lavorando giorno e notte, confido che si arrivi a prendere i giocatori di cui abbiamo bisogno. Weigl? Non parlo di giocatori di altre squadre, ...

Psg - Rabiot retrocesso nella squadra riserve : Il braccio di ferro tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain continua. Il centrocampista non vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ha rotto con la società promettendosi al Barcellona , ...

Rabiot ad un passo dal Barcellona : non va in ritiro - ma il Psg chiede 15 milioni per averlo subito : Adrien Rabiot è in rotta col PSG che però non intende lasciarlo andar via a costo zero nella sessione invernale di calciomercato Adrien Rabiot potrebbe presto unirsi al Barcellona. L’indizio arriva proprio dal PSG, dato che il tecnico dei francesi Tuchel non lo ha convocato per il ritiro in quel di Doha. Un segnale chiaro dunque, ma il club parigino non intende perdere Rabiot a costo zero già a gennaio. Chi lo vuole subito deve ...

Rabiot verso il Barca - Psg chiede 15 mln : Il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo Sport, ha pure fissato il costo del giocatore: 15 milioni. Rabiot, che è in scadenza di ...

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

Calciomercato - Rabiot lascia il Psg : il centrocampista in dubbio sulla prossima destinazione : Il centrocampista Rabiot ha la valigia in mano, il calciatore è indeciso per il futuro, due le possibilità, il Barcellona oppure la Premier League. Il manager del calciatore sta valutando tutte le proposte, non vuole sbagliare la prossima destinazione dopo l’avventura altalenante con la maglia del Psg. La mamma-agente svela: “chiunque voglia Adrien, sa chi deve contattare”. La certezza è che Rabiot rappresenta sicuramente ...

Psg - Rabiot verso l'addio : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Non sa ancora se accettare le offerte del Barcellona o scegliere la Premier, ma di sicuro il 23enne centrocampista del Psg Adrien Rabiot ha la valigia pronta. Veronique Rabiot, ...

Psg - Rabiot in partenza : la madre tratta l'addio : Non sa ancora se accettare le offerte del Barcellona o scegliere la Premier league, ma di sicuro il 23enne centrocampista del Psg Adrien Rabiot ha la valigia pronta per lasciare Parigi. Veronique ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...